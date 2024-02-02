Осталось на словах. В Омске не запустили проект масштабной модернизации электросетей

Что касается региональной программы по реконструкции электросетей в Омской области, за запуск которой также отвечает региональный минэнерго, для ее формирования и развития нужно, прежде всего, разработать региональные нормативные акты. В них должны быть предусмотрены все этапы реализации программы, в том числе и целевое финансирование вне тарифных источников. Но и это, похоже, так и осталось невыполненным.