Осталось на словах. В Омске не запустили проект масштабной модернизации электросетей

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В августе 2023 года в Омской области анонсировали запуск региональной программы по реконструкции электрических сетей. Тема актуальная, так как сети давно пришли в неудовлетворительное состояние и их нужно приводить в порядок за счет ремонта либо полной замены.
Встреча между губернатором Виталием Хоценко и руководителем «Россети Сибирь» Павлом Акилиным произошла больше пяти месяцев назад. Но, как оказалось, никакой программы так и не появилось. Почему так произошло — рассказываем в нашем материале.
В июле 2023 года региональное правительство договорилось с компанией «Россети Сибирь» о реконструкции сетей СНТ в Омской области. Начать решили с пилотного проекта в СНТ «Пластик», который финансировался за счет нетарифных средств «Омскэнерго».
Электроснабжение в садовых и дачных товариществах чаще всего не отличается хорошим качеством, не исключены и аварийные отключения света. Причин этому много — самостоятельная установка линий электропередач, высокий износ сетей, растущие нагрузки. Но принять на свой баланс сети СНТ организации могут только, если они соответствуют правилам эксплуатации. Для этого электросети сначала обследуют, а затем реконструируют.
В СНТ «Пластик», расположенном в Ключевском сельском поселении Омского района, выполнили реконструкцию электросетей напряжением 0,4 кВ до нормативного состояния. Уже в сентябре прошлого года пилотный проект был завершен, и сейчас сети данного СНТ находятся на обслуживании «Омскэнерго».
«Работы проводились комплексно на сетях всей территории садоводческого товарищества. На линиях электропередачи в СНТ установлена индивидуальная автоматизированная система контроля и учета электроэнергии для всех дачных участков. Проведена замена голого провода на самонесущий изолированный провод. Всего проложено 3,5 километра СИБ, установлено 47 новых опор», — сообщили Городу55 в компании «Россети Сибирь».
Несмотря на успешную реализацию, дальнейшая модернизация электрических сетей в СНТ под вопросом. Министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко рассказал Городу55, что совместно с администрациями муниципальных образований и крупнейшими электросетевыми организациями региона ведомство сформировало список СНТ, которые имеют потребность в реконструкции электрических сетей (но нашей редакции этот перечень не предоставили).
«Выполнено обследование указанных сетей с учетом фактического присоединения к сетям соответствующих организаций, определены требуемые объемы финансирования для выполнения необходимых работ по приведению объектов электросетевого хозяйства СНТ в нормативное техническое состояние», — отметил Шнипко на официальный запрос нашей редакции.
Правда, сумму министр предпочел все же не называть. Но выяснилось, что в бюджете и не заложено средств на финансирование мероприятий по реконструкции сетей в СНТ.
«Ввиду того, что областным бюджетом на 2024 год бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия не предусмотрены и дополнительные доходные источники в настоящее время отсутствуют, проведение требуемых работ на сетях СНТ возможно за счет средств собственников», — ответил Шнипко на официальный запрос нашей редакции.
После летней встречи Виталия Хоценко и Павла Акилина минэнерго поручили рассмотреть долгосрочную программу по приведению электросетей в Омске и области в нормативное состояние, а также разработать и утвердить необходимые нормативные акты по компенсации затрат энергокомпании по примеру Бурятии.
«К сожалению, на сегодняшний день никакой информации по этим пунктам протокола от областного минэнерго в компанию „Россети Сибирь“ не поступило», — заявили в пресс-службе компании.
Еще одно мероприятие — это замена уличного освещения на энергосберегающее. Пилотный проект по улучшению уличного освещения омский филиал компании «Россети Сибирь» реализовал в августе прошлого года в селе Троицкое. На пяти улицах — Тепличной, Российской, Пограничной, Степной и Сибирской — где ранее не было уличного освещения, энергетики возвели линию наружного освещения протяженностью 1,6 км, а также установили 24 энергосберегающих фонаря.
«Предложения в правительство Омской области по дальнейшему благоустройству линий уличного освещения силами ПАО „Россети Сибирь“ вносит министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области. По состоянию на сегодняшний день нам предложений не поступило», — рассказали в пресс-службе компании.
В министерстве энергетики и ЖКХ, которым руководит Владимир Шнипко, поспешили сбросить себя ответственность. В ведомстве заявили, что организация уличного освещения территорий населенных пунктов — это полномочия органов местного самоуправления, и посоветовали с вопросами проведения его модернизации обращаться в администрацию муниципального образования.
Что касается региональной программы по реконструкции электросетей в Омской области, за запуск которой также отвечает региональный минэнерго, для ее формирования и развития нужно, прежде всего, разработать региональные нормативные акты. В них должны быть предусмотрены все этапы реализации программы, в том числе и целевое финансирование вне тарифных источников. Но и это, похоже, так и осталось невыполненным.
«Запуск региональной программы по реконструкции сетей в полномочиях регионального минэнерго. Мы со своей стороны полностью готовы обеспечить содействие реализации данной программы», — сообщили Городу55 в пресс-службе ПАО «Россети Сибири».
По поручению губернатора минэнерго должен был определить объем и источники финансирования, сроки и подробный перечень мероприятий по программе реконструкции электросетей. В официальном запросе Город55 задал все эти вопросы, но не получил на них ответов.
По вопросу финансирования инвестиционной программы в области энергетики в 2024 году ведомство предпочло перенаправить нас в РЭК Омской области, написав, что «целесообразно обратиться в орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере тарифного регулирования».
Поэтому оценить перспективы 2024 года сложно, хотя в прошлом году энергетики получили 1,3 млрд рублей (в частности 367 млн — на поддержание надежности электроснабжения и 559 млн — на техприсоединение новых объектов к сетям компании «Россети Сибирь»).
Выходит, что поручение по развитию электросетей было выдано, энергетики настроены на сотрудничество, но никаких предложений от подчиненных Шнипко не получают. Пока проекты, по сути, заморожены, жители области продолжают страдать от перебоев в электроснабжении и аварийных отключений. На которых, кстати, активно пиарился сам Шнипко.