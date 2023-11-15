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В омском поселке Армейский после вмешательства прокуратуры проведут освещение

После вмешательства прокуратуры в омском поселке Армейский поведут наружное освещение

15 ноября 2023, 10:38

В омском поселке Армейский после вмешательства прокуратуры проведут освещение

Прокуратура Ленинского округа обязала департамент строительства обеспечить поселок наружным светом.

Прокуратура Ленинского округа провела проверку после обращения жителей поселка. В ходе нее было установлено, что в Армейском отсутствуют линии наружного освещения на участках дорог по улицам Южная, Центральная, Новая, Восточная, Северная, что очень небезопасно как для водителей, так и для пешеходов.

Чтобы устранить нарушение, прокурор Ленинского округа направил в суд исковое заявление с требованием обязать омский депстрой организовать надлежащее дорожное освещение в поселке.

«Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора, однако ответчик обжаловал решение, мотивировав отсутствием финансирования на данные цели. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения, установив срок его исполнения до 2026 года», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ход исполнения судебного акта находится на контроле.

Напомним, что недавно омичи пожаловались на отсутствие освещения на участке тротуара от аграрного университета до остановки «Сибзавод». Кроме того, на участке постоянно слякоть, из-за которой по дороге затруднительно передвигаться даже в отсутствие осадков. Ситуация приносит значительный дискомфорт.

«Страх и ужас». Омичи пожаловались на отсутствие света и грязь на пешеходных дорожках
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#Омск#Омская область#Прокуратура#Уличное освещение#Новости#Освещение#Свет#Анастасия Баянова
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