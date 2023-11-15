После вмешательства прокуратуры в омском поселке Армейский поведут наружное освещение

Прокуратура Ленинского округа провела проверку после обращения жителей поселка. В ходе нее было установлено, что в Армейском отсутствуют линии наружного освещения на участках дорог по улицам Южная, Центральная, Новая, Восточная, Северная, что очень небезопасно как для водителей, так и для пешеходов.