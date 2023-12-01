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Published Сегодня, 09:17

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Updated Сегодня, 09:21

Жители села в Омской области пожаловались на невыносимые условия проживания

«Денег нет». Жители села в Омской области рассказали об отсутствии элементарных благ

1 декабря 2023, 09:17
Фото: 1MI

Жители села в Омской области пожаловались на невыносимые условия проживания

По словам местных, администрация поселения не реагирует на проблемы, а их, тем временем, становится больше.

В редакцию Города55 обратились жители села Сосновское Таврического района. Они рассказали, что в населенном пункте отсутствуют нормальные дороги, на их месте — обилие грязи и вспаханная земля.

«Местной администрации абсолютно нет дела до проблем населения. Дороги не ремонтируются, а лишь вспахиваются, и вместо луж с ямами и островками асфальта появляется сплошное полотно с грязью и камнями», — сообщил один из жителей.

Однако это не единственная проблема поселения. По словам мужчины, в Сосновском нет наружного освещения, фонари установлены только на центральной улице. Кроме того, в селе нет больницы, с затруднениями работает даже местный ФАП. Жителям приходится сдавать анализы в районе, до куда доехать очень проблематично.

«Фонарное освещение не работает нигде, кроме улицы Улыбина. Больницы нет, даже ФАП под большим вопросом, анализы сдаем в районе, терапевта нет местного. Дорога до райцентра Таврическое ужасная. Летом можно полевой дорогой, а в дождь полезешь и убьешь машину», — добавил мужчина.

Он также рассказал, что глава администрации не реагирует на просьбы населения, а на все жалобы, по словам местного жителя, дает один ответ — нет денег.

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#Дороги#Омск#Омская область#Жалобы#Уличное освещение#Новости#Перекрытие дорог#Дорога#Освещение#Фонарь#Жалоба#Дорожное движение#Анастасия Баянова
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