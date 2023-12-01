«Денег нет». Жители села в Омской области рассказали об отсутствии элементарных благ

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В редакцию Города55 обратились жители села Сосновское Таврического района. Они рассказали, что в населенном пункте отсутствуют нормальные дороги, на их месте — обилие грязи и вспаханная земля.
«Местной администрации абсолютно нет дела до проблем населения. Дороги не ремонтируются, а лишь вспахиваются, и вместо луж с ямами и островками асфальта появляется сплошное полотно с грязью и камнями», — сообщил один из жителей.
Однако это не единственная проблема поселения. По словам мужчины, в Сосновском нет наружного освещения, фонари установлены только на центральной улице. Кроме того, в селе нет больницы, с затруднениями работает даже местный ФАП. Жителям приходится сдавать анализы в районе, до куда доехать очень проблематично.
«Фонарное освещение не работает нигде, кроме улицы Улыбина. Больницы нет, даже ФАП под большим вопросом, анализы сдаем в районе, терапевта нет местного. Дорога до райцентра Таврическое ужасная. Летом можно полевой дорогой, а в дождь полезешь и убьешь машину», — добавил мужчина.
Он также рассказал, что глава администрации не реагирует на просьбы населения, а на все жалобы, по словам местного жителя, дает один ответ — нет денег.