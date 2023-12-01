«Денег нет». Жители села в Омской области рассказали об отсутствии элементарных благ

Однако это не единственная проблема поселения. По словам мужчины, в Сосновском нет наружного освещения, фонари установлены только на центральной улице. Кроме того, в селе нет больницы, с затруднениями работает даже местный ФАП. Жителям приходится сдавать анализы в районе, до куда доехать очень проблематично.