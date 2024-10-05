Комфорт и безопасность. В поселениях Омского района привели в порядок свет и дороги

Posted 5 октября, 05:15
Published 5 октября, 05:15
Modified 5 октября, 05:17
Updated 5 октября, 05:17
Ремонт и содержание транспортных магистралей Омского района является одним из приоритетных направлений работы муниципальной администрации: в конце сентября сразу в 6 населенных пунктах был завершен периодический ремонт, отсыпка и грейдирование дорог общего пользования.
Как рассказали в пресс-службе администрации Омского муниципального района, в некоторых локациях необходимые работы уже завершены — например, в Пушкинском на прошлой неделе провели отсыпку и грейдирование Новой улицы, а в Петровском сельском поселении тяжелая техника обработала грунтовое покрытие улиц Комарова и Гагарина.
Кроме того, была завершена укладка твердого покрытия на участках дорог в Омском сельском поселении: на Белорусской, Ипподромной и на улице Гагарина было выполнено грейдирование, покрытие Зеленой, Центральной и Степной улицы получило необходимый ямочный ремонт. Так же, в ходе работ, были заасфальтированы Южная и Западная улица.
В некоторых населенных пунктах обслуживание дорог только началось: 1 октября в Ачаирское сельское поселение прибыла спецтехника для работы на улицах Набережного и Речного поселка.
В рамках поддержания нормативного состояния дорожной инфраструктуры, была завершена и работа над поручением губернатора Омской области, Виталия Хоценко: осенью 2023 года главе региона стало известно о жалобах местных жителей, туристов и гостей поселка о недостаточной освещенности Пионерской улицы, что создавало серьезную угрозу как для пешеходов, так и для автомобилистов.
В ходе совместной работы министерства транспорта региона и администрации Чернолучинского поселения проблема была решена: на протяжении 750 м. улицы появились новые осветительные приборы. Кроме того, оборудование уже существующей линии освещения также будет заменено на современное — в ближайшее время, по инициативе местной администрации, будет установлено еще 35 светодиодных светильников.
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