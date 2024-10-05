Комфорт и безопасность. В поселениях Омского района привели в порядок свет и дороги

В ходе совместной работы министерства транспорта региона и администрации Чернолучинского поселения проблема была решена: на протяжении 750 м. улицы появились новые осветительные приборы. Кроме того, оборудование уже существующей линии освещения также будет заменено на современное — в ближайшее время, по инициативе местной администрации, будет установлено еще 35 светодиодных светильников.