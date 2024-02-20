Ремонт за 34 млн. Напротив омского политеха планируют благоустроить сквер

В Омске ищут подрядчика для благоустройства Аллеи Александра и Владимира Сазоновых. Сквер находится в Нефтяниках напротив политеха между остановками «Технический университет» и «КДЦ Кристалл». Начальная, она же максимальная, цена контракта составляет почти 33,8 млн рублей. Заявки от застройщиков принимают до 28 февраля.