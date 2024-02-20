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Ремонт за 34 млн. Напротив омского политеха планируют благоустроить сквер

20 февраля 2024, 08:50
Фото: 1MI
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В Омске ищут подрядчика для ремонта сквера напротив политеха за 34 млн

Работы на Аллее имени Сазоновых необходимо закончить до конца августа.

В Омске ищут подрядчика для благоустройства Аллеи Александра и Владимира Сазоновых. Сквер находится в Нефтяниках напротив политеха между остановками «Технический университет» и «КДЦ Кристалл». Начальная, она же максимальная, цена контракта составляет почти 33,8 млн рублей. Заявки от застройщиков принимают до 28 февраля.

Работы необходимо будет начать не позднее 15 апреля, а сдать готовый объект — до конца августа. Согласно документам, подрядчику предстоит уложить плитку, установить лавочки и урны, провести освещение, оборудовать спортивную площадку, а также высадить больше 50 кленов и лип.

Как рассказали Городу55 местные жители, Аллею Сазоновых давно не ремонтировали.

«За много лет ничего хорошего с аллеей не произошло. Стоит стела из георгиевских ленточек, две лавочки красивые и стенд. Сама аллея выстлана бетонными плитками, которые выглядят как пемза. Ремонт точно не повредит», — сообщила омичка Ольга.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области ищут подрядчика для возведения парка в Большеречье за 21 млн. Застройщику необходимо будет благоустроить вторую очередь парка, в том числе оборудовать скейт-парк и большую детскую площадку.

В Омской области ищут подрядчика для возведения парка в Большеречье за 21 млн
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#Ремонт#Омск#Благоустройство#Омская область#Плитка#Парк#Большеречье#Освещение#Евгений Игишев#Аллея#Стела#Лавочки#Спортивная площадка#Политех
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