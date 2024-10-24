Спор о свете: омичи не согласны с отключением освещения в сквере «Рубиновая мечта»

В Омске разгорелся спор вокруг освещения в сквере «Рубиновая мечта», который был обновлён всего два года назад. Местные жители выразили недовольство тем, что фонари в этом общественном пространстве перестали работать, что создало проблемы для прогулок в вечернее время. Об этом стало известно благодаря сообщению в телеграм-канале экс-мэра Омска Оксаны Фадиной. Один из омичей поинтересовался, кто отвечает за содержание сквера и восстановление освещения.