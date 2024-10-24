Спор о свете: омичи не согласны с отключением освещения в сквере «Рубиновая мечта»

Posted 24 октября, 11:26
Published 24 октября, 11:26
Modified 24 октября, 11:35
Updated 24 октября, 11:35
В Омске разгорелся спор вокруг освещения в сквере «Рубиновая мечта», который был обновлён всего два года назад. Местные жители выразили недовольство тем, что фонари в этом общественном пространстве перестали работать, что создало проблемы для прогулок в вечернее время. Об этом стало известно благодаря сообщению в телеграм-канале экс-мэра Омска Оксаны Фадиной. Один из омичей поинтересовался, кто отвечает за содержание сквера и восстановление освещения.
Сквер был открыт в 2022 году после капитального ремонта, в ходе которого были установлены новые лавочки и освещение. Однако, по словам местных жителей, освещение перестало функционировать, и это создало неудобства для всех, кто использует это пространство. В ответ на жалобы мэрия Омска заявила, что освещение было отключено по просьбам жителей первых этажей близлежащих домов, которые, по их словам, испытывали дискомфорт от яркого света.
Такое объяснение вызвало недовольство среди остальных жителей, которые не согласны с тем, что мнение небольшой группы людей может влиять на общее благоустройство сквера.
«Кто интересно из жителей вас просил отключить освещение?», — отмечают омичи в комментариях.
Некоторые жители выразили мнение, что освещение должно быть доступно для всех, а не только для тех, кто живет на первых этажах.
«Этот сквер для всех», — подчеркивают они.
Омич, который поднял вопрос о проблемах с освещением, заявил, что готов обратиться в администрацию с просьбой пересмотреть решение об отключении.
В ответ на критику администрация города уточнила, что отключение освещения касалось лишь части сквера и пообещала разобраться в ситуации. Однако многие жители требуют более прозрачного подхода к управлению общественными пространствами и учета мнения всех граждан, а не только небольшой группы.
Напомним, что ранее жильцы дома на улице Масленникова сообщили о проблеме с плесенью в своей квартире и обратились в ТСЖ, однако, по их словам, их обращение осталось без ответа. В настоящее время следственные органы проводят проверку по данному вопросу, чтобы выяснить, соблюдены ли права жильцов.