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Posted 24 октября, 11:26

Published 24 октября, 11:26

Modified 24 октября, 11:35

Updated 24 октября, 11:35

Омичи жалуются на отключение освещения в недавно обновленном сквере

Спор о свете: омичи не согласны с отключением освещения в сквере «Рубиновая мечта»

24 октября 2024, 11:26
Фото: 1MI

Омичи жалуются на отключение освещения в недавно обновленном сквере

В Омске разгорелся конфликт вокруг отключения освещения в сквере «Рубиновая мечта», что вызвало недовольство местных жителей, обеспокоенных безопасностью вечерних прогулок. Администрация города утверждает, что решение было принято по просьбе жителей первых этажей.

В Омске разгорелся спор вокруг освещения в сквере «Рубиновая мечта», который был обновлён всего два года назад. Местные жители выразили недовольство тем, что фонари в этом общественном пространстве перестали работать, что создало проблемы для прогулок в вечернее время. Об этом стало известно благодаря сообщению в телеграм-канале экс-мэра Омска Оксаны Фадиной. Один из омичей поинтересовался, кто отвечает за содержание сквера и восстановление освещения.

Сквер был открыт в 2022 году после капитального ремонта, в ходе которого были установлены новые лавочки и освещение. Однако, по словам местных жителей, освещение перестало функционировать, и это создало неудобства для всех, кто использует это пространство. В ответ на жалобы мэрия Омска заявила, что освещение было отключено по просьбам жителей первых этажей близлежащих домов, которые, по их словам, испытывали дискомфорт от яркого света.

Такое объяснение вызвало недовольство среди остальных жителей, которые не согласны с тем, что мнение небольшой группы людей может влиять на общее благоустройство сквера.

«Кто интересно из жителей вас просил отключить освещение?», — отмечают омичи в комментариях.

Некоторые жители выразили мнение, что освещение должно быть доступно для всех, а не только для тех, кто живет на первых этажах.

«Этот сквер для всех», — подчеркивают они.

Омич, который поднял вопрос о проблемах с освещением, заявил, что готов обратиться в администрацию с просьбой пересмотреть решение об отключении.

В ответ на критику администрация города уточнила, что отключение освещения касалось лишь части сквера и пообещала разобраться в ситуации. Однако многие жители требуют более прозрачного подхода к управлению общественными пространствами и учета мнения всех граждан, а не только небольшой группы.

Напомним, что ранее жильцы дома на улице Масленникова сообщили о проблеме с плесенью в своей квартире и обратились в ТСЖ, однако, по их словам, их обращение осталось без ответа. В настоящее время следственные органы проводят проверку по данному вопросу, чтобы выяснить, соблюдены ли права жильцов.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Мэрия#Омская область#Безопасность#Администрация#Новости#Конфликт#Освещение#Общественное пространство#Местные жители
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