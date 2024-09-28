На личном контроле. Глава Омского района посетил Новотроицкое сельское поселение

Стоит отметить, что на протяжении последних трех лет эти социальные объекты претерпели существенные изменения: например, к началу нового учебного года детский сад «Новотроицкий» завершил косметический ремонт помещений для воспитанников, пищеблока и объектов прилегающей территории, а ранее в здании провели капитальный ремонт коммуникаций и модульной котельной, обеспечивающей комфортную температуру для воспитанников учреждения. Кроме того, за счет бюджетных ассигнований для детского сада было закуплено и необходимое оборудование: новая детская мебель, водонагреватели, рециркулятор, холодильник, тепловая завеса, словом — все, что делает пребывание детей в детсаду значительно комфортнее и безопаснее.