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Posted 28 сентября, 10:27

Published 28 сентября, 10:27

Modified 28 сентября, 10:32

Updated 28 сентября, 10:32

иллюстрация

На личном контроле. Глава Омского района посетил Новотроицкое сельское поселение

28 сентября 2024, 10:27
Фото: Пресс-служба администрации Омского муниципального района
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Практика рабочих поездок команды администрации Омского муниципального района продолжается: на этой неделе представители органов муниципальной власти посетили стройплощадку будущей «визитной карточки» региона, уделили внимание важным вопросам местных жителей и проинспектировали соцобъекты поселения.

Первым в программе рабочей поездки стал строящийся Центр экстремальных видов спорта и активного отдыха «Вокруг неба» в деревне Малокулачье. До полного завершения работ на стройплощадке еще далеко: запланированный срок реализации данного инвестиционного проекта — 2023–2028 годы. Предварительно, специалисты оценивают объем необходимых вложений в размере 300 млн рублей: проект, инициированный Хусайном Закриевым, предполагает круглогодичное функционирование комплекса и возведение полноценной базы отдыха в формате «глэмпинг» — усовершенствованного и более комфортного варианта отдыха в «палаточном лагере» на природе.

К слову, сейчас уже возведено порядка 40 глэмпингов — в них завершаются необходимые отделочные работы. Ожидается, что запуск центра активного отдыха создаст для малокулачинцев 50 новых рабочих мест.

Также в работе находятся и основные «узлы» будущего центра экстремальных видов спорта и активного отдыхаТакже в работе находятся и основные «узлы» будущего центра экстремальных видов спорта и активного отдыха
Также в работе находятся и основные «узлы» будущего центра экстремальных видов спорта и активного отдыха. Фото: Пресс-служба администрации Омского муниципального района

Другим, значимым моментом рабочей поездки стала встреча представителей районной администрации с жителями Малокулачья, где были озвучены вопросы организации комфортной жизни в населенном пункте — возведение пешеходного моста, ненадлежащее освещение деревенских улиц и повышение транспортной доступности в деревне. Кроме того, одно из обращений сельчан было посвящено обустройству детской площадки.

Некоторые из поднятых вопросов, как заверил Геннадий Долматов, будут решены уже в ближайшее время:

«Дал поручение главе поселения решить вопрос по освещению и детской площадке до 1 октября. Обязательно приеду проверить исполнение. По дополнительному рейсу будем обращаться в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области», — написал в своем Telegram-канале глава Омского муниципального района.

Вопрос появления пешеходной переправы по-прежнему остается открытым: как сообщили в пресс-службе администрации Омского района, работа над необходимой проектной документацией запланирована на 2026 год.

Кадры сельского сходаКадры сельского схода
Кадры сельского схода. Фото: Пресс-служба администрации Омского муниципального района

Следующим населенным пунктом на маршруте рабочей поездки стало село Новотроицкое. Особенное внимание глава Омского района уделил фельдшерско-акушерскому пункту, объектам образования — детскому саду и средней общеобразовательной школе, а также местному дому культуры.

Стоит отметить, что на протяжении последних трех лет эти социальные объекты претерпели существенные изменения: например, к началу нового учебного года детский сад «Новотроицкий» завершил косметический ремонт помещений для воспитанников, пищеблока и объектов прилегающей территории, а ранее в здании провели капитальный ремонт коммуникаций и модульной котельной, обеспечивающей комфортную температуру для воспитанников учреждения. Кроме того, за счет бюджетных ассигнований для детского сада было закуплено и необходимое оборудование: новая детская мебель, водонагреватели, рециркулятор, холодильник, тепловая завеса, словом — все, что делает пребывание детей в детсаду значительно комфортнее и безопаснее.

Аналогичные преобразования коснулись и средней общеобразовательной школы: в новый учебный год учреждение вошло после косметического ремонта учебных классов, рекреаций и столовой.

Прием граждан в Новотроицком СДКПрием граждан в Новотроицком СДК
Прием граждан в Новотроицком СДК. Фото: Пресс-служба администрации Омского муниципального района

Не остались без внимания и обращения жителей Новотроицкого — здание сельского дома культуры на несколько часов стало площадкой для активного и плодотворного диалога администрации района и сельчан. Как отметили в пресс-службе администрации, все поднятые местными жителями вопросы уже взяты в работу — и находятся на личном контроле Геннадия Долматова.

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