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Posted 19 октября, 12:32

Published 19 октября, 12:32

Modified 19 октября, 12:35

Updated 19 октября, 12:35

Омская мэрия нашла подрядчика, который займется освещением в Городском саду

Омская мэрия нашла подрядчика, который займется освещением в Городском саду

19 октября 2024, 12:32
Фото: 1MI
Имя исполнителя работ пока не называется.

На сайте Госзакупок появилась информация о завершении поисков подрядчика, который займется установкой наружного освещения в обновленном Городском саду. Администрация Омска готова заплатить исполнителю работ 10,6 миллионов рублей.

Имя подрядчика пока не называется. Известно лишь, что ему предстоит выполнить установку светильников за 20 дней с момента подписания контракта.

Напомним, что первый аукцион на благоустройство территории в границах проспекта Карла Маркса, улиц Короленко Ленина и Броз Тито проводился в сентябре, но тогда подрядчика найти не удалось. Изначально все работы в парке должны были завершить 1 сентября.

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#Анастасия Баянова#Омск#Уличное освещение#Подрядчик#Новости#Освещение#Сад#Городской сад#Опоры наружного освещения
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