Омская мэрия нашла подрядчика, который займется освещением в Городском саду

Напомним, что первый аукцион на благоустройство территории в границах проспекта Карла Маркса, улиц Короленко Ленина и Броз Тито проводился в сентябре, но тогда подрядчика найти не удалось. Изначально все работы в парке должны были завершить 1 сентября.