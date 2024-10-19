Омская мэрия нашла подрядчика, который займется освещением в Городском саду

Posted 19 октября, 12:32
Published 19 октября, 12:32
Modified 19 октября, 12:35
Updated 19 октября, 12:35
На сайте Госзакупок появилась информация о завершении поисков подрядчика, который займется установкой наружного освещения в обновленном Городском саду. Администрация Омска готова заплатить исполнителю работ 10,6 миллионов рублей.
Имя подрядчика пока не называется. Известно лишь, что ему предстоит выполнить установку светильников за 20 дней с момента подписания контракта.
Напомним, что первый аукцион на благоустройство территории в границах проспекта Карла Маркса, улиц Короленко Ленина и Броз Тито проводился в сентябре, но тогда подрядчика найти не удалось. Изначально все работы в парке должны были завершить 1 сентября.