В Омске у ТЮЗа планируют установить макет земного шара диаметром 3,5 метра

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Управление дорожного хозяйства и благоустройства в Омске ищет подрядчика, который займется благоустройством территории возле ТЮЗа и в Театральном сквере. Начальная цена контракта составляет 199,5 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 22 марта.
Работы необходимо будет выполнить в границах проспекта Маркса — улицы Короленко — улицы Ленина — улицы Броз Тито. Среди прочего, за ТЮЗом должен появиться арт-объект «Земля». Шар диаметром 3,5 метра должны будут установить на фундамент. Арт-объект будет в два раза меньше, чем памятник «Держава» на площади Бухгольца.
Также подрядчику предстоит уложить плитку, отремонтировать лестницы, установить малые архитектурные формы, оборудовать поливочный водопровод и освещение, озеленить территорию. Срок окончания ремонта — 30 сентября.
Заказчик будет следить за ремонтом по камерам видеонаблюдения в режиме онлайн.