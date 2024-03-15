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В Омске у ТЮЗа планируют установить макет земного шара диаметром 3,5 метра

В Омске у ТЮЗа планируют установить макет земного шара диаметром 3,5 метра

15 марта 2024, 05:03
Фото: Город55
Памятник будет в два раза меньше, чем «Держава» на площади Бухгольца. Всего на благоустройство территории в центре планируют потратить до 200 млн рублей.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства в Омске ищет подрядчика, который займется благоустройством территории возле ТЮЗа и в Театральном сквере. Начальная цена контракта составляет 199,5 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 22 марта.

Работы необходимо будет выполнить в границах проспекта Маркса — улицы Короленко — улицы Ленина — улицы Броз Тито. Среди прочего, за ТЮЗом должен появиться арт-объект «Земля». Шар диаметром 3,5 метра должны будут установить на фундамент. Арт-объект будет в два раза меньше, чем памятник «Держава» на площади Бухгольца.

СкриншотСкриншот
Скриншот

Также подрядчику предстоит уложить плитку, отремонтировать лестницы, установить малые архитектурные формы, оборудовать поливочный водопровод и освещение, озеленить территорию. Срок окончания ремонта — 30 сентября.

Заказчик будет следить за ремонтом по камерам видеонаблюдения в режиме онлайн.

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