В Омске у ТЮЗа планируют установить макет земного шара диаметром 3,5 метра

Работы необходимо будет выполнить в границах проспекта Маркса — улицы Короленко — улицы Ленина — улицы Броз Тито. Среди прочего, за ТЮЗом должен появиться арт-объект «Земля». Шар диаметром 3,5 метра должны будут установить на фундамент. Арт-объект будет в два раза меньше, чем памятник «Держава» на площади Бухгольца.