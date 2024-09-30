С огромным видеоэкраном. В Омске «СтройТраст» за 250 млн отремонтирует парк Победы

Posted 30 сентября, 07:00
Published 30 сентября, 07:00
Modified 30 сентября, 07:11
Updated 30 сентября, 07:11
В Омске нашли подрядчика, который благоустроит парк имени 30-летия Победы на Левом берегу. Стоимость работ составит 250 млн рублей, сообщили Городу55 в мэрии Омска.
«По техническому заданию начальная цена одной единицы контракта составила 16,012 млн рублей, цена всего контракта составит 250 млн рублей. Победителем в закупке признано ООО „СтройТраст“, подписание контракта с подрядчиком на выполнение работ планируется на этой неделе», — рассказали Городу55 в администрации Омска.
Напомним, что ООО «СтройТраст» занимается благоустройством бульвара Архитекторов, который обещают открыть 5 декабря. Эта же компания занимается ремонтом дороги у Телецентра.
В стоимость работ входят обновление плитки и асфальта на пешеходных дорожках, установка современного освещения и системы видеонаблюдения для повышения безопасности посетителей. Также планируется высадка ив и елей.
Одним из самых интересных нововведений станет установка большого светодиодного экрана размером 23 метра на 2,80 метра и интерактивного уличного киоска с информацией об Омске. Это позволит информировать горожан о мероприятиях и событиях, и в целом осовременит парк.
Также в рамках проекта предусмотрена экотропа, где жители смогут наслаждаться прогулками на свежем воздухе.
В администрации города надеются, что благоустройство парка поможет сделать Омск еще привлекательнее для горожан и туристов. Как уже писал Город55, в Омск за 2023 год посетило почти 700 тысяч гостей из различных регионов и других стран.
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