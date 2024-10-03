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Нефтехимик

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2024
В штаб омского «Авангарда» хотят пригласить экс-тренера из «Сибири»
3 октября, 03:07
«Контролировали игру»: тренер Звягин — о победе «Авангарда» над «Нефтехимиком»
7 сентября, 03:39
«Авангард» пропустил быструю шайбу, но смог обыграть «Нефтехимик»
7 сентября, 03:19
Расклад на «Авангард». Эзотерик рассказала, что ждет «ястребов» в новом сезоне
29 августа, 04:15
Добро пожаловать в стаю. Экс-защитник омского «Авангарда» перешел в «Нефтехимик»
Нижнекамский хоккейный клуб сообщил о подписании контракта с бывшим «ястребом» Богданом Киселевичем.
28 июля, 11:52
Экс-вратарь омского «Авангарда» стал тренером в клубе «Атлант»
Алексей Мурыгин выступал в составе «ястребов» в сезоне-2018/2019.
10 июля, 10:09
«Авангард» отдал в «Нефтехимик» защитника Абросимова и получил права на Злодеева
Роман Абросимов в минувшем сезоне в составе «Аванграда» выходил на лед в 40 матчах, забросил одну шайбу и четыре раза становился ассистентом голевых атак.
6 июля, 02:58
Омский «Авангард» начнет новый сезон на домашнем льду с новосибирской «Сибирью»
Матч пройдет 4 сентября в 19:30 на G-Drive Арене.
10 июня, 09:24
Сибирское дерби. Омский «Авангард» примет на домашнем льду гостей из Новосибирска
В настоящее время «ястребы» находятся на второй строчке Восточной конференции с 84 очками.
11 февраля, 02:03
Буше — Спунер — Ткачев. Звено омского «Авангарда» стало лучшим в сезоне КХЛ
Хоккеисты показали результат в 54 гола на текущий момент регулярного чемпионата.
1 февраля, 08:23
2023
Главный тренер омского «Авангарда» о настрое на игру: «Нельзя выходить и позориться»
Михаил Кравец порассуждал, почему в последних играх команда «просыпается» ближе к третьему периоду.
4 декабря 2023, 20:05
Наставник омского «Авангарда» об игре с «Нефтехимиком»: «С 1: 3 не просто вернуться»
Михаил Кравец высказался и об основных ошибках и неудачах «ястребов» в первых двух периодах.
1 декабря 2023, 17:40
Омский «Авангард» отыгрался в матче с «Нефтехимиком» и забрал победу по буллитам
К началу третьего периода «ястребы» проигрывали со счетом 1:3. Но сумели вернуться в игру.
1 декабря 2023, 16:50
Десятиматчевая победная серия омского «Авангарда». Итоги
25 ноября 2023, 03:03
Омский «Авангард» расторгнет контракт с Павлом Куликовым
Нападающий пришел в клуб в мае нынешнего года. В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Автомобилист».
13 октября 2023, 06:32
Главный тренер омского «Авангарда» об игре с «Нефтехимиком»: «Валидольная победа»
21 августа 2023, 23:20
Омский «Авангард» мужественно одолел «Нефтехимик» на Кубке Блинова
21 августа 2023, 16:02

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