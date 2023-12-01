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Тренерский штаб отдельно разберет игру в первых двух периодах

Наставник омского «Авангарда» об игре с «Нефтехимиком»: «С 1: 3 не просто вернуться»

1 декабря 2023, 17:40
Фото: ХК Авангард
Тренерский штаб отдельно разберет игру в первых двух периодах

Наставник омского «Авангарда» об игре с «Нефтехимиком»: «Молодцы, что достали»

Михаил Кравец высказался и об основных ошибках и неудачах «ястребов» в первых двух периодах.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец оценил победу над нижнекамским «Нефтехимиком», которая досталась «ястребам» только в серии послематчевых буллитов.

«Главная оценка игры — это победа, результат есть. Но сама игра, особенно в первом и во втором периоде, нас не устраивает. Неожиданно большое количество удалений, хотя за последнее время мы очень мало удаляемся. Не хватало слаженности и командных действий», — считает Кравец.

В третьем периоде, по словам наставника омичей, немалую роль сыграли перестановки в звеньях.

«В третьем периоде после некоторых перестановок добавили и в дисциплине, и в игре, а главное в скоростях. Шайба быстро ходила и держалась, в общем, ситуацию исправили, проигрывая 1:3 не так-то просто вернуться в игру. Здесь молодцы, что достали соперника и по буллитам одержали победу», — высказался Михаил Кравец.

Однако никудышная игра в первых двух периодах станет поводом для отдельного разбора «полетов».

«Будем разбираться и анализировать, смотреть видео, потому что если мы хотим добиться хорошего результата, таких периодов не должно быть. В следующий раз можно не вернуться», — заявил главный тренер омичей.

Напомним к началу третьего периода «Авангард» проигрывал «Нефтехимику» со счетом 1:3. В заключительном отрезке матча шайбы Игоря Мартынова и Сергея Бойкова вернули омичей в игру.

Омский «Авангард» отыгрался в матче с «Нефтехимиком» и забрал победу по буллитам
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