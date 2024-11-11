Хоккеисты «Нефтехимика» проведут игру в золотых шлемах в честь 1000 матча

Напомним, что сегодня любителей хоккея ждет еще одна игра — в Омске встретятся «Авангард» и СКА. До начала матча еще несколько часов, но уже можно быть уверенными, что он будет напряженным как для игроков, так и для болельщиков. Обе команды сейчас проводят не лучший игровой отрезок: омичи не выигрывали больше одной игры подряд с середины сентября, а армейцы поочередно проиграли четыре встречи и опустились в турнирной таблице.