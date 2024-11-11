Хоккеисты «Нефтехимика» проведут игру в золотых шлемах в честь 1000 матча

Posted 11 ноября, 10:51
Published 11 ноября, 10:51
Modified 11 ноября, 10:53
Updated 11 ноября, 10:53
Недавно, 29 октября, нижнекамский хоккейный клуб провел свой тысячный матч в Континентальной хоккейной лиге. В честь этого игроки «Нефтехимика» выйдут на лед в золотых шлемах.
11 ноября на домашней арене нижнекамцы встретятся с «Барысом». Стартовая сирена прозвучит в 19:00. Интересно, что именно с этой командой «Нефтехимик» впервые сыграл в КХЛ в 2008 году.
«Сегодня мы будем широко отмечать наш 1000-й матч в КХЛ! Такие игры бывают примерно раз в 15-17 лет. Не упусти возможность посетить исторический поединок!», — обратились к фанатам в пресс-службе хоккейного клуба.
Игроки уже примерили золотые шлемы, фотографии появились в социальных сетях клуба.
«Нефтехимик» из Нижнекамска выступает в КХЛ с момента ее основания, то есть с 2008 года. За это время хоккейный клуб из Республики Татарстан девять раз выходил в плей-офф, но ни разу не добирался до медалей. Лучший результат команда показала в сезоне 2009/2010, когда вышла в четвертьфинал Кубка Гагарина, где проиграла «Салавату Юлаеву».
Напомним, что сегодня любителей хоккея ждет еще одна игра — в Омске встретятся «Авангард» и СКА. До начала матча еще несколько часов, но уже можно быть уверенными, что он будет напряженным как для игроков, так и для болельщиков. Обе команды сейчас проводят не лучший игровой отрезок: омичи не выигрывали больше одной игры подряд с середины сентября, а армейцы поочередно проиграли четыре встречи и опустились в турнирной таблице.
После поражения в Сочи главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что в Омске команды устроят настоящую «бойню», ее свидетелями станут полные трибуны G-Drive Арены.