gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 10:51

Published 11 ноября, 10:51

Modified 11 ноября, 10:53

Updated 11 ноября, 10:53

Хоккеисты «Нефтехимика» проведут игру в золотых шлемах в честь 1000 матча

Хоккеисты «Нефтехимика» проведут игру в золотых шлемах в честь 1000 матча

11 ноября 2024, 10:51
Фото: ХК «Нефтехимик».
В соцсетях команды появились фотографии игроков в золотых шлемах, в них хоккеисты проведут встречу с «Барысом» сегодня, 11 ноября.

Недавно, 29 октября, нижнекамский хоккейный клуб провел свой тысячный матч в Континентальной хоккейной лиге. В честь этого игроки «Нефтехимика» выйдут на лед в золотых шлемах.

11 ноября на домашней арене нижнекамцы встретятся с «Барысом». Стартовая сирена прозвучит в 19:00. Интересно, что именно с этой командой «Нефтехимик» впервые сыграл в КХЛ в 2008 году.

«Сегодня мы будем широко отмечать наш 1000-й матч в КХЛ! Такие игры бывают примерно раз в 15-17 лет. Не упусти возможность посетить исторический поединок!», — обратились к фанатам в пресс-службе хоккейного клуба.
Фото: ХК «Нефтехимик»

Игроки уже примерили золотые шлемы, фотографии появились в социальных сетях клуба.

Фото: ХК «Нефтехимик»

«Нефтехимик» из Нижнекамска выступает в КХЛ с момента ее основания, то есть с 2008 года. За это время хоккейный клуб из Республики Татарстан девять раз выходил в плей-офф, но ни разу не добирался до медалей. Лучший результат команда показала в сезоне 2009/2010, когда вышла в четвертьфинал Кубка Гагарина, где проиграла «Салавату Юлаеву».

Напомним, что сегодня любителей хоккея ждет еще одна игра — в Омске встретятся «Авангард» и СКА. До начала матча еще несколько часов, но уже можно быть уверенными, что он будет напряженным как для игроков, так и для болельщиков. Обе команды сейчас проводят не лучший игровой отрезок: омичи не выигрывали больше одной игры подряд с середины сентября, а армейцы поочередно проиграли четыре встречи и опустились в турнирной таблице.

После поражения в Сочи главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что в Омске команды устроят настоящую «бойню», ее свидетелями станут полные трибуны G-Drive Арены.

Вопрос почти решен: «Авангард» начал финальную стадию переговоров с новым тренером
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Хоккей#ХК "Нефтехимик"#ХК "Барыс"#Новости#Хоккеист#Хоккеисты#Барыс#Нефтехимик#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика