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Михаил Кравец уверен, что игроки должны настраиваться сами

Главный тренер омского «Авангарда» о настрое на игру: «Нельзя выходить и позориться»

4 декабря 2023, 20:05
Фото: ХК Авангард
Михаил Кравец уверен, что игроки должны настраиваться сами
Михаил Кравец порассуждал, почему в последних играх команда «просыпается» ближе к третьему периоду.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец объяснили причины, почему в последних встречах команда начинает играть и решать исход матча ближе к третьему периоду.

«Тут не в усталости дело, все команды в равных условиях, скорее — это настрой на игру. Думаем, наверное, что на голом мастерстве можем кого-то обыграть. Да, у нас у многих есть мастерство, и очень хорошее мастерство, но без движения, без скорости, без хорошей работы результата не добиться», — считает Кравец.

По мнению специалиста, каждый игрок команды должен сам настраиваться на игру и помнить о статусе.

«Ребята занимаются своим любимым делом. И если ты любишь хоккей, играешь и для тебя это очень важно, то ты сам должен настраиваться на игру. Нельзя выходить и позориться перед своими зрителями, нужно подтверждать свой статус», — высказался Михаил Кравец.

Напомним, в игре с нижнекамским «Нефтехимиком» в третьем периоде «Авангард» отыгрался со счета 1:3, перевел игру в овертайм и забрал победу по буллитам.

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Практически та же история повторилась и в игре с «Амуром», — «ястребы» сравняли в третьем периоде, а потом забили победный гол.

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