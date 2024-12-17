«Авангард» в упорной борьбе обыграл на выезде новосибирскую «Сибирь»

На 47-й минуте «ястребы» остались в меньшинстве — Эмиль Галимов удалился за задержку соперника клюшкой. «Авангард» смог выстоять при игре вчетвером. Но сразу же, после выхода Галимова на лед, в штраф-бокс поехал Райан Меркли за удар клюшкой. «Сибирь» не смогла реализовать численное преимущество.