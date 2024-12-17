«Авангард» в упорной борьбе обыграл на выезде новосибирскую «Сибирь»

Posted 17 декабря, 14:57
Published 17 декабря, 14:57
Modified 17 декабря, 15:00
Updated 17 декабря, 15:00
Омский «Авангард» сегодня, 17 декабря, встречался в Новосибирске с местной «Сибирью». «Ястребы» победили со счетом 5:3.
Счет в матче открыли «ястребы». На 4-й минуте отличился капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов. Голевой пас отдал Райан Спунер. На 14-й минуте первого периода Эмиль Галимов укрепил преимущество «ястребов» — 0:2. Под конец игрового отрезка у омичей за удар клюшкой получил малый штраф Алексей Соловьев. «Сибирь» смогла реализовать большинство. Ворота Никиты Серебрякова поразил Георгий Белоусов. Со счетом 1:2 в пользу «Авангарда» команды отправились на перерыв.
Во втором периоде «Сибирь» сравняла счет. Шайбу забросил Владислав Кара с передачи Тревора Мерфи и Владимира Бутузова. А затем на 36-й минуте хозяева площадки вышли вперед — 3:2. Автором шайбы стал Тревор Мерфи, а ассистентом — Сергей Широков.
Но «Авангард» почти сразу сравнял. Ворота новосибирской команды поразил Райан Меркли. В атаке поучаствовали также Илья Каблуков и Станислав Галиев.
Счет по итогам 40 минут игры — 3:3.
На 47-й минуте «ястребы» остались в меньшинстве — Эмиль Галимов удалился за задержку соперника клюшкой. «Авангард» смог выстоять при игре вчетвером. Но сразу же, после выхода Галимова на лед, в штраф-бокс поехал Райан Меркли за удар клюшкой. «Сибирь» не смогла реализовать численное преимущество.
За две минуты до конца основного времени «Авангард» вышел вперед — 3:4. Шайбу забросил Николай Прохоркин. «Сибирь» заменила голкипера на шестого полевого игрока, но «ястребы» забили в пустые ворота. Итоговый счет — 3:5.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет в четверг, 19 декабря, в Нижнекамске против «Нефтехимика».