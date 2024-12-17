gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 14:57

Published 17 декабря, 14:57

Modified 17 декабря, 15:00

Updated 17 декабря, 15:00

«Авангард» в упорной борьбе обыграл на выезде новосибирскую «Сибирь»

«Авангард» в упорной борьбе обыграл на выезде новосибирскую «Сибирь»

17 декабря 2024, 14:57
Фото: ХК Авангард.
Матч закончился со счетом 5:3 в пользу «ястребов». У омичей шайбы забросили Дамир Шарипзянов, Эмиль Галимов, Райан Меркли, Николай Прохоркин и Семен Чистяков.

Омский «Авангард» сегодня, 17 декабря, встречался в Новосибирске с местной «Сибирью». «Ястребы» победили со счетом 5:3.

Счет в матче открыли «ястребы». На 4-й минуте отличился капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов. Голевой пас отдал Райан Спунер. На 14-й минуте первого периода Эмиль Галимов укрепил преимущество «ястребов» — 0:2. Под конец игрового отрезка у омичей за удар клюшкой получил малый штраф Алексей Соловьев. «Сибирь» смогла реализовать большинство. Ворота Никиты Серебрякова поразил Георгий Белоусов. Со счетом 1:2 в пользу «Авангарда» команды отправились на перерыв.

Фото: ХК Авангард

Во втором периоде «Сибирь» сравняла счет. Шайбу забросил Владислав Кара с передачи Тревора Мерфи и Владимира Бутузова. А затем на 36-й минуте хозяева площадки вышли вперед — 3:2. Автором шайбы стал Тревор Мерфи, а ассистентом — Сергей Широков.

Но «Авангард» почти сразу сравнял. Ворота новосибирской команды поразил Райан Меркли. В атаке поучаствовали также Илья Каблуков и Станислав Галиев.

Счет по итогам 40 минут игры — 3:3.

Фото: ХК Авангард

На 47-й минуте «ястребы» остались в меньшинстве — Эмиль Галимов удалился за задержку соперника клюшкой. «Авангард» смог выстоять при игре вчетвером. Но сразу же, после выхода Галимова на лед, в штраф-бокс поехал Райан Меркли за удар клюшкой. «Сибирь» не смогла реализовать численное преимущество.

За две минуты до конца основного времени «Авангард» вышел вперед — 3:4. Шайбу забросил Николай Прохоркин. «Сибирь» заменила голкипера на шестого полевого игрока, но «ястребы» забили в пустые ворота. Итоговый счет — 3:5.

Статистика матча:

  • Броски: 46-61;
  • Броски в створ: 31-37;
  • Голы: 3-5;
  • Вбрасывания: 33-26;
  • Блокированные броски: 9-8;
  • Силовые приемы: 14-15;
  • Отборы: 3-1;
  • Потери: 10-5;
  • Перехваты: 7-8;
  • Время в атаке: 08:25–09:46;
  • Штраф: 2-6.

Следующий матч «Авангард» проведет в четверг, 19 декабря, в Нижнекамске против «Нефтехимика».

«Тренер мирового уровня»: Спунер прокомментировал назначение Ги Буше в «Авангарда»
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Новосибирск#Сибирь#Дамир Шарипзянов#Нижнекамск#Тревор Мерфи#Райан Спунер#Нефтехимик#Никита Серебряков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика