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Омский «Авангард» сегодня на домашнем льду примет новосибирскую «Сибирь»

Сибирское дерби. Омский «Авангард» примет на домашнем льду гостей из Новосибирска

11 февраля 2024, 02:03
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» сегодня на домашнем льду примет новосибирскую «Сибирь»

В настоящее время «ястребы» находятся на второй строчке Восточной конференции с 84 очками.

Омский «Авангард» сегодня, 11 февраля, встретится на льду G-Drive Арены с «Сибирью» из Новосибирска. Начало матча в 17:00.

«Ястребы» в настоящее время находятся на второй строчке Восточной конференции с 84 очками. Команда провела в сезоне 60 игр. Предыдущий матч состоялся в четверг, 8 февраля, с московским «Спартаком». «Авангард» уступил со счетом 3:5.

«Сибирь» в пятницу, 9 февраля, на последних секундах овертайма смогла в Нижнекамске обыграть «Нефтехимик». Команда находится на 10 месте в Конференции и борется за попадание в плей-офф.

Ранее главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал об ошибках команды во время игры со «Спартаком» и отметил, что «ястребов» ждут перестановки на линии защиты.

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#Спорт#Новосибирск#Сибирь#Михаил Кравец#G-Drive Арена#Евгений Игишев#Плей-офф#Ястребы#Нефтехимик#Сибирское дерби
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