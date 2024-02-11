Сибирское дерби. Омский «Авангард» примет на домашнем льду гостей из Новосибирска

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Омский «Авангард» сегодня, 11 февраля, встретится на льду G-Drive Арены с «Сибирью» из Новосибирска. Начало матча в 17:00.
«Ястребы» в настоящее время находятся на второй строчке Восточной конференции с 84 очками. Команда провела в сезоне 60 игр. Предыдущий матч состоялся в четверг, 8 февраля, с московским «Спартаком». «Авангард» уступил со счетом 3:5.
«Сибирь» в пятницу, 9 февраля, на последних секундах овертайма смогла в Нижнекамске обыграть «Нефтехимик». Команда находится на 10 месте в Конференции и борется за попадание в плей-офф.
Ранее главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал об ошибках команды во время игры со «Спартаком» и отметил, что «ястребов» ждут перестановки на линии защиты.