Сибирское дерби. Омский «Авангард» примет на домашнем льду гостей из Новосибирска

«Ястребы» в настоящее время находятся на второй строчке Восточной конференции с 84 очками. Команда провела в сезоне 60 игр. Предыдущий матч состоялся в четверг, 8 февраля, с московским «Спартаком». «Авангард» уступил со счетом 3:5.