«Авангард» отдал в «Нефтехимик» защитника Абросимова и получил права на Злодеева

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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Омский «Авангард» и нижнекамский «Нефтехимик» произвели обмен. «Ястребы» отдали защитника Романа Абросимова и получили права на 22-летнего форварда Дмитрия Злодеева.
Нападающий Злодеев выступал за молодежные команды московского «Спартака» и «Динамо», играл за несколько клубов ВХЛ. В Континентальной хоккейной лиге провел 20 матчей за «Спартак». Прошлый сезон играл в фарм-клубе «Ванкувер Кэнакс» в АХЛ — «Эбботсфорд Кэнакс».
Роман Абросимов в минувшем сезоне в составе «Аванграда» выходил на лед в 40 матчах, забросил одну шайбу и четыре раза становился ассистентом голевых атак. В плей-офф сыграл в шести матчах, очков не набрал.
Ранее омский «Авангард» продлил контракт с молодым нападающим Ильей Рейнгардтом.