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Posted 16 ноября, 15:03

Published 16 ноября, 15:03

Modified 16 ноября, 15:05

Updated 16 ноября, 15:05

Омский «Авангард» на домашнем льду в овертайме обыграл «Нефтехимик»

Шайбы от легионеров. «Авангард» в дополнительное время обыграл «Нефтехимик»

16 ноября 2024, 15:03

Омский «Авангард» на домашнем льду в овертайме обыграл «Нефтехимик»

У омичей шайбы забросили Рид Буше, Алекс Грант и Райан Спунер.

Омский «Авангард» сегодня, 16 ноября, на домашнем льду принимал нижнекамский «Нефтехимик». «Ястребы» победили со счетом 3:2. Матч завершился в дополнительное время.

На 5-й минуте встречи «Авангарду» выпал шанс поиграть в большинстве после удаления за подножку игрока гостей Луки Профаки. «Ястребы» не смогли реализовать численное преимущество. А в середине периода «Нефтехимик» открыл счет. Шайбу в ворота Павла Хомченко забросил Булат Шафигуллин с передачи Андрея Белозерова и экс-«ястреба» Богдана Киселевича.

Омичи расстреливали ворота «Нефтехимика», но счет смогли сравнять лишь на последней минуте периода. Отличился Рид Буше. Ассистентами атаки стали Коул Касселс и Павел Коледов. С цифрами 1:1 на табло команды отправились на перерыв.

Во втором периоде болельщики не увидели заброшенных шайб. Но игровой отрезок отметился тремя удалениями. Сначала у «Авангарда» малый штраф получил Райан Спунер. Омичи выстояли в меньшинстве.

На 23-й минуте произошло обоюдное удаление. У «Авангарда» на скамейку штрафников поехал Александр Яремчук за подножку, а у «Нефтехимика» — Богдан Киселевич за толчок клюшкой.

Всю интригу команды оставили на третий период. На 49-й минуте игрок гостей Владимир Брюквин поехал в штраф-бокс за подножку. «Авангард» смог реализовать численное преимущество. Свою первую шайбу за «ястребов» забросил Алекс Грант — 2:1. Передачи на свой счет записали Райан Спунер и Матвей Заседа.

За две минуты до конца основного времени матча «Нефтехимик» сравнял счет. Также у гостей удаление за задержку клюшкой получил Хлыстов. Игра перешла в овертайм, который «Авангард» начал в большинстве. На первой минуте дополнительного времени Райан Спунер поставил точку в матче — 3:2.

Статистика матча:

  • Броски: 72-44;
  • Броски в створ: 36-24;
  • Голы: 3-2;
  • Вбрасывания: 34-31;
  • Блокированные броски: 12-20;
  • Силовые приемы: 16-18;
  • Отборы: 7-0;
  • Потери: 9-5;
  • Перехваты: 8-3;
  • Время в атаке: 19:35–10:12;
  • Штраф: 4-12.

Следующую игру «Авангард» проведет во вторник, 19 ноября, против минского «Динамо» на льду G-Drive Арены. Матч начнется в 19:30.

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Победа#Нефтехимик
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