Шайбы от легионеров. «Авангард» в дополнительное время обыграл «Нефтехимик»

За две минуты до конца основного времени матча «Нефтехимик» сравнял счет. Также у гостей удаление за задержку клюшкой получил Хлыстов. Игра перешла в овертайм, который «Авангард» начал в большинстве. На первой минуте дополнительного времени Райан Спунер поставил точку в матче — 3:2.