Шайбы от легионеров. «Авангард» в дополнительное время обыграл «Нефтехимик»

Posted 16 ноября, 15:03
Published 16 ноября, 15:03
Modified 16 ноября, 15:05
Updated 16 ноября, 15:05
Омский «Авангард» сегодня, 16 ноября, на домашнем льду принимал нижнекамский «Нефтехимик». «Ястребы» победили со счетом 3:2. Матч завершился в дополнительное время.
На 5-й минуте встречи «Авангарду» выпал шанс поиграть в большинстве после удаления за подножку игрока гостей Луки Профаки. «Ястребы» не смогли реализовать численное преимущество. А в середине периода «Нефтехимик» открыл счет. Шайбу в ворота Павла Хомченко забросил Булат Шафигуллин с передачи Андрея Белозерова и экс-«ястреба» Богдана Киселевича.
Омичи расстреливали ворота «Нефтехимика», но счет смогли сравнять лишь на последней минуте периода. Отличился Рид Буше. Ассистентами атаки стали Коул Касселс и Павел Коледов. С цифрами 1:1 на табло команды отправились на перерыв.
Во втором периоде болельщики не увидели заброшенных шайб. Но игровой отрезок отметился тремя удалениями. Сначала у «Авангарда» малый штраф получил Райан Спунер. Омичи выстояли в меньшинстве.
На 23-й минуте произошло обоюдное удаление. У «Авангарда» на скамейку штрафников поехал Александр Яремчук за подножку, а у «Нефтехимика» — Богдан Киселевич за толчок клюшкой.
Всю интригу команды оставили на третий период. На 49-й минуте игрок гостей Владимир Брюквин поехал в штраф-бокс за подножку. «Авангард» смог реализовать численное преимущество. Свою первую шайбу за «ястребов» забросил Алекс Грант — 2:1. Передачи на свой счет записали Райан Спунер и Матвей Заседа.
За две минуты до конца основного времени матча «Нефтехимик» сравнял счет. Также у гостей удаление за задержку клюшкой получил Хлыстов. Игра перешла в овертайм, который «Авангард» начал в большинстве. На первой минуте дополнительного времени Райан Спунер поставил точку в матче — 3:2.
Статистика матча:
Следующую игру «Авангард» проведет во вторник, 19 ноября, против минского «Динамо» на льду G-Drive Арены. Матч начнется в 19:30.