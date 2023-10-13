Омский «Авангард» расторгнет контракт с Павлом Куликовым

Ранее Город55 рассказывал, что «Авангард» 13 октября посвятит игру памяти Алексея Черепанова. Хоккеист ушел из жизни 15 лет назад. Алексею стало плохо во время игры с подмосковным «Витязем», позже игрок скончался в больнице.