Омский «Авангард» расторгнет контракт с Павлом Куликовым

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Омский «Авангард» покинет 31-летний нападающий Павел Куликов. Об этом сегодня, 13 октября, сообщил бывший главный тренер команды Боб Хартли в социальных сетях.
«Через три недели я возвращаюсь в Омск! У меня незавершенные дела. А пока новости из стана „Авангарда“. Руководство приняло решение расстаться с Павлом Куликовым», — сообщил Хартли.
Отметим, что на момент публикации Боб Хартли отредактировал пост, убрав информацию о расторжении контракта с Куликовым.
Нападающий пришел в клуб в мае нынешнего года. Ранее выступал за «Автомобилист». Также Куликов играл в «Дизеле», «Реакторе» и «Нефтехимике».
Ранее Город55 рассказывал, что «Авангард» 13 октября посвятит игру памяти Алексея Черепанова. Хоккеист ушел из жизни 15 лет назад. Алексею стало плохо во время игры с подмосковным «Витязем», позже игрок скончался в больнице.