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Омский «Авангард» расторгнет контракт с Павлом Куликовым

13 октября 2023, 06:32
Фото: ХК Авангард
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Нападающий пришел в клуб в мае нынешнего года. В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Автомобилист».

Омский «Авангард» покинет 31-летний нападающий Павел Куликов. Об этом сегодня, 13 октября, сообщил бывший главный тренер команды Боб Хартли в социальных сетях.

«Через три недели я возвращаюсь в Омск! У меня незавершенные дела. А пока новости из стана „Авангарда“. Руководство приняло решение расстаться с Павлом Куликовым», — сообщил Хартли.

Отметим, что на момент публикации Боб Хартли отредактировал пост, убрав информацию о расторжении контракта с Куликовым.

Нападающий пришел в клуб в мае нынешнего года. Ранее выступал за «Автомобилист». Также Куликов играл в «Дизеле», «Реакторе» и «Нефтехимике».

Ранее Город55 рассказывал, что «Авангард» 13 октября посвятит игру памяти Алексея Черепанова. Хоккеист ушел из жизни 15 лет назад. Алексею стало плохо во время игры с подмосковным «Витязем», позже игрок скончался в больнице.

15 лет без Алексея Черепанова. «Авангард» посвятит игру памяти хоккеиста
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#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Социальные сети#Контракт#Автомобилист#Евгений Игишев#Павел Куликов#Нефтехимик
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