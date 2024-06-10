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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Омский «Авангард» начнет новый сезон на домашнем льду с новосибирской «Сибирью»

Омский «Авангард» начнет новый сезон на домашнем льду с новосибирской «Сибирью»

10 июня 2024, 09:24
Фото: ХК Авангард
Матч пройдет 4 сентября в 19:30 на G-Drive Арене.

КХЛ опубликовала календарь первых игр сезона-2024/2025. Омский «Авангард» начнет чемпионат на домашней арене, «ястребы» встретятся с новосибирской «Сибирью». Игра пройдет 4 сентября в 19:30.

«Третий год подряд сыграем первый домашний матч сезона с соседями!» — поделились в соцсетях хоккейного клуба.

Также на G-Drive Арене 6 сентября «Авангард» проведет матч с казанским «Ак Барсом», а 9 сентября — с нижнекамским «Нефтехимиком».

В КХЛ сообщили, что 11 июня будет опубликован календарь на весь предстоящий сезон.

Ранее Город55 рассказывал, что «Авангард» подписал контракт с форвардом Александром Переваловым. Прежде нападающий выступал за «Локомотив».

Омский «Авангард» подписал двухлетний контракт с экс-нападающим «Локомотива»
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#Евгений Игишев#Спорт#Новосибирск#КХЛ#Чемпионат#Контракт#Матч#Сибирь#G-Drive Арена#Ак Барс#Локомотив#Ястребы#Нефтехимик#Сезон
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