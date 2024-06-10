Омский «Авангард» начнет новый сезон на домашнем льду с новосибирской «Сибирью»

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
КХЛ опубликовала календарь первых игр сезона-2024/2025. Омский «Авангард» начнет чемпионат на домашней арене, «ястребы» встретятся с новосибирской «Сибирью». Игра пройдет 4 сентября в 19:30.
«Третий год подряд сыграем первый домашний матч сезона с соседями!» — поделились в соцсетях хоккейного клуба.
Также на G-Drive Арене 6 сентября «Авангард» проведет матч с казанским «Ак Барсом», а 9 сентября — с нижнекамским «Нефтехимиком».
В КХЛ сообщили, что 11 июня будет опубликован календарь на весь предстоящий сезон.
Ранее Город55 рассказывал, что «Авангард» подписал контракт с форвардом Александром Переваловым. Прежде нападающий выступал за «Локомотив».