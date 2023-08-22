Главный тренер омского «Авангарда» об игре с «Нефтехимиком»: «Валидольная победа»

Posted Вчера, 23:20
Published Вчера, 23:20
Modified Вчера, 23:20
Updated Вчера, 23:20
Главный тренер омского «Авангарда» Михил Кравец высказался о волевой победе над нежнекамским «Нефтехимиком» на Fonbet Кубок Блинова.
«Игра неоднозначная, — с хорошими моментами и с плохими: выигрывали и проигрывали, доставали и вырывали. Понравилось, что проявили характер, забили очень хорошие голы. Однако над большинством надо работать, над вбрасываниями тоже. Ну и концовка, — всю игру хорошо в обороне, а затем пара ошибок и получили голы. Еще, конечно, в большинстве нельзя допускать такие ошибки. В целом же, мы посмотрели ребят, посмотрели их в различных ситуациях, увидели, кто выдерживает такие игры, а кто нет, кому и в чем надо добавлять», — заявил Михаил Кравец.
Тем не менее, наставник «ястребов» рад победе на домашнем льду, пусть и в любимом стиле «Авангарда».
«Рад, что наконец-то победили дома и порадовали болельщиков, но опять нашей любимой валидольной победой», — порадовался Кравец.
Прокомментировал главный тренер омичей и обилие пропущенных голов за два матча домашнего турнира (9 за две игры).
«Да, много пропустили за две игры. Хотя, в целом, сегодня два с половиной периода достаточно уверенно играли в обороне, не было каких-то особых ошибок, но будем еще работать над этим. Обороне мы вообще много внимания уделяем, ребята справятся», — уверен Михаил Кравец.
Главное же на данном этапе до старта чемпионата, по мнению Кравца, поймать химию.
«Сейчас важны не победы. Главное — это найти и поймать химию игры и с ней идти в сезон», — считает главный тренер «ястребов».
Напомним, встреча с «Нефтехимиков» закончилась на 4 секунде «драматичного» овертайма, — «Авангард» забрал победу со счетом 5:4.