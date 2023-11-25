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Впереди новые победы

Десятиматчевая победная серия омского «Авангарда». Итоги

25 ноября 2023, 03:03
Фото: Город55
Впереди новые победы
Город55 решил подсчитать, посмотреть и проанализировать результаты беспроигрышного вояжа «ястребов».

Без преувеличения феноменальная победная серия омского «Авангарда» наделала много шума в хоккейных и околохоккейных кругах. Шутка ли, команда, которой уже пророчили смену главного тренера, выдала победный забег длиною в 10 матчей. Рассказываем о том, как это было, в цифрах и показателях.

«Поклевали»

Все началось дома на льду родной G-Drive Арены 31 октября матчем с нижегородским «Торпедо». Тогда «Авангард» победил в основное время со счетом 3:2. После «ястребы» обыграли:

  • СКА
  • ХК «Сочи»
  • «Динамо Минск»
  • ЦСКА
  • «Куньлунь Ред Стар»
  • «Северсталь»
  • «Адмирал»
  • «Нефтехимик»
  • «Трактор»
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В текущем сезоне «Авангард» проигрывал трем из этих команд, — «Нефтехимику», «Трактору» и «Динамо Минск», но после победной серии имеет уже по две победы над «Адмиралом», «Торпедо» и «Куньлунью».

За пределами

Из десяти победных матчей половина закончилась за пределами основного времени. Три раза «Авангард» добыл победу в овертайме, — с ХК «Сочи», «Северсталью» и «Трактором». Дважды все решилось в серии послематчевых буллитов, — с «Динамо Минск» и «Адмирал».

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При этом три из этих матчей были весьма богаты на забитые шайбы:

  • ХК «Сочи» — «Авангард» — 2:3 от
  • «Динамо Минск» — «Авангард» — 3:4 б
  • «Авангард» — «Северсталь» — 5:4 от.

И еще два матча в этой беспроигрышной серии подарили болельщикам феерию из шайб, — 10 в основное время:

  • ЦСКА — «Авангард» — 4:6
  • «Авангард» — Куньлунь Ред Стар — 6:4.
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Забили, пропустили

За свою победную серию «Авангард», если судить по счету, забросил 39 шайб и при этом пропустил 26. Но не стоит забывать, что два матча перешли в серию буллитов, где в игре с «Динамо Минск» омичи реализовали два, а соперник ноль. С «Адмиралом», — «ястребы» дважды, соперник — единожды. Если считать по этому показателю, то «Авангард» забросил 41 шайбу, и пропустил 27.

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Гол, да пас

Теперь о личных показателях игроков «Авангарда», — кто, когда и сколько, но остановимся только на самых — самых:

  • Владимир Ткачев — 5 голов и 16 передач
  • Дамир Шарипзянов — 6+8
  • Райан Спунер — 7+10
  • Рид Буше — 12 голов и 9 передач

Получается, что по этим показателям лучшими бомбардирами в этой беспроигрышной серии у «ястребов» стали Буше и Ткачев, набравшие по 21 очку, но у первого лидерство по голам, у второго — по голевым передачам. Однако, Ткачев набрал очки во всех 10 матчах.

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Быстрее, выше, сильнее

Чем еще нам запомнились эти десять победных матчей? Например, хэт-триком Шарипзянова в матче со СКА. По этому показателю Дамир стал вторым защитником «Авангарда», преодолевшим сие достижение. Первым был Ансси Салмела в далеком 2012 году.

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Новым рекордом в КХЛ, который установил Буше, — в игре с ЦСКА форвард «ястребов» не только сумел дважды забить в меньшинстве, но и забросил третью шайбу в этой игре. Такого до него не делал никто.

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Вспомним и про два гола в меньшинстве, которые «Авангард» забросил в игре с «Нефтехимиком», шайбы на счету Шарипзянова и Мартынова. Два подряд удаления у ЦСКА за нарушение численного состава.

Два гола в исполнении омичей в игре с «Куньлунью», когда за 45 секунд Игорь Гераськин и Райан Спунер сделали счет на табло 5:3.

Три гола меньше чем за минуту в игре с ЦСКА, где в начале 49-й минуты Павел Карнаухов пробивает Андрея Мишурова, затем через 12 секунд на этот гол забитой шайбой отвечает Буше, а через 55 секунд ему «мстит» Даррен Диц.

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Да и сложно забыть эффектный поединок между Марком Вербой и Иваном Зинченко в матче со СКА, истерику Захара Бардакова и дисквалификацию главного тренера питерцев Романа Ротенберга после высказываний в адрес судей.

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На этом в общем, пожалуй, все, что было интересным, а закончить хочется словами главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца после проигрыша «Салават Юлавеву»:

«Дело же не только в серии, ведь любой спортсмен всегда хочет победить, вот и здесь мы хотели выиграть. При любом проигрыше у тебя не очень хорошие эмоции и ты расстраиваешься. Но я считаю, что сегодня третий период дает нам надежду на будущее. Плюс, действительно, была такая хорошая серия, эмоциональная, победная — это тоже много позитива».

«Ястребы» возвращаются домой, где уже 29 ноября с поднятой головой выйдут против «Витязя».

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