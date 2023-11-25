Десятиматчевая победная серия омского «Авангарда». Итоги

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Без преувеличения феноменальная победная серия омского «Авангарда» наделала много шума в хоккейных и околохоккейных кругах. Шутка ли, команда, которой уже пророчили смену главного тренера, выдала победный забег длиною в 10 матчей. Рассказываем о том, как это было, в цифрах и показателях.
Все началось дома на льду родной G-Drive Арены 31 октября матчем с нижегородским «Торпедо». Тогда «Авангард» победил в основное время со счетом 3:2. После «ястребы» обыграли:
В текущем сезоне «Авангард» проигрывал трем из этих команд, — «Нефтехимику», «Трактору» и «Динамо Минск», но после победной серии имеет уже по две победы над «Адмиралом», «Торпедо» и «Куньлунью».
Из десяти победных матчей половина закончилась за пределами основного времени. Три раза «Авангард» добыл победу в овертайме, — с ХК «Сочи», «Северсталью» и «Трактором». Дважды все решилось в серии послематчевых буллитов, — с «Динамо Минск» и «Адмирал».
При этом три из этих матчей были весьма богаты на забитые шайбы:
И еще два матча в этой беспроигрышной серии подарили болельщикам феерию из шайб, — 10 в основное время:
За свою победную серию «Авангард», если судить по счету, забросил 39 шайб и при этом пропустил 26. Но не стоит забывать, что два матча перешли в серию буллитов, где в игре с «Динамо Минск» омичи реализовали два, а соперник ноль. С «Адмиралом», — «ястребы» дважды, соперник — единожды. Если считать по этому показателю, то «Авангард» забросил 41 шайбу, и пропустил 27.
Теперь о личных показателях игроков «Авангарда», — кто, когда и сколько, но остановимся только на самых — самых:
Получается, что по этим показателям лучшими бомбардирами в этой беспроигрышной серии у «ястребов» стали Буше и Ткачев, набравшие по 21 очку, но у первого лидерство по голам, у второго — по голевым передачам. Однако, Ткачев набрал очки во всех 10 матчах.
Чем еще нам запомнились эти десять победных матчей? Например, хэт-триком Шарипзянова в матче со СКА. По этому показателю Дамир стал вторым защитником «Авангарда», преодолевшим сие достижение. Первым был Ансси Салмела в далеком 2012 году.
Новым рекордом в КХЛ, который установил Буше, — в игре с ЦСКА форвард «ястребов» не только сумел дважды забить в меньшинстве, но и забросил третью шайбу в этой игре. Такого до него не делал никто.
Вспомним и про два гола в меньшинстве, которые «Авангард» забросил в игре с «Нефтехимиком», шайбы на счету Шарипзянова и Мартынова. Два подряд удаления у ЦСКА за нарушение численного состава.
Два гола в исполнении омичей в игре с «Куньлунью», когда за 45 секунд Игорь Гераськин и Райан Спунер сделали счет на табло 5:3.
Три гола меньше чем за минуту в игре с ЦСКА, где в начале 49-й минуты Павел Карнаухов пробивает Андрея Мишурова, затем через 12 секунд на этот гол забитой шайбой отвечает Буше, а через 55 секунд ему «мстит» Даррен Диц.
Да и сложно забыть эффектный поединок между Марком Вербой и Иваном Зинченко в матче со СКА, истерику Захара Бардакова и дисквалификацию главного тренера питерцев Романа Ротенберга после высказываний в адрес судей.
На этом в общем, пожалуй, все, что было интересным, а закончить хочется словами главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца после проигрыша «Салават Юлавеву»:
«Дело же не только в серии, ведь любой спортсмен всегда хочет победить, вот и здесь мы хотели выиграть. При любом проигрыше у тебя не очень хорошие эмоции и ты расстраиваешься. Но я считаю, что сегодня третий период дает нам надежду на будущее. Плюс, действительно, была такая хорошая серия, эмоциональная, победная — это тоже много позитива».
«Ястребы» возвращаются домой, где уже 29 ноября с поднятой головой выйдут против «Витязя».