Десятиматчевая победная серия омского «Авангарда». Итоги

За свою победную серию «Авангард», если судить по счету, забросил 39 шайб и при этом пропустил 26. Но не стоит забывать, что два матча перешли в серию буллитов, где в игре с «Динамо Минск» омичи реализовали два, а соперник ноль. С «Адмиралом», — «ястребы» дважды, соперник — единожды. Если считать по этому показателю, то «Авангард» забросил 41 шайбу, и пропустил 27.