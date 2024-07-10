gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Экс-вратарь омского «Авангарда» стал тренером в клубе «Атлант»

Экс-вратарь омского «Авангарда» стал тренером в клубе «Атлант»

10 июля 2024, 10:09
Фото: ХК Авангард
Алексей Мурыгин выступал в составе «ястребов» в сезоне-2018/2019.

Бывшего голкипера Континентальной хоккейной лиги Алексея Мурыгина назначили тренером вратарей в молодежном клубе «Атлант» из подмосковного города Мытищи. Тренерский состав огласило руководство команды вчера, 9 июля.

Мурыгин завершил карьеру в сезоне-2022/2023. Последним клубом вратаря был китайский «Куньлунь Ред Стар». Также голкипер играл за «Амур», магнитогрский «Металлург», «Локомотив», «Торпедо», «Нефтехимик».

Ворота омского «Авангарда» Алексей Мурыгин защищал в сезоне-2018/2019. Голкипер выходил на лед в 6 матчах, пропустил 7 шайб, отразил 92,6% бросков.

Отметим, что главным тренером МХК «Атлант» также является бывший «ястреб». Эту должность занимает Николай Лемтюгов.

Ранее Город55 сообщал, что омский «Авангард» и нападающий Егор Круженков расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

«Авангард» разорвал контракт с 25-летним нападающим Круженковым
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#КХЛ#Китай#Тренер#Локомотив#Нефтехимик#Торпедо#Металлург#Егор Круженков
Подпишитесь
Горы, озера и взлетевшие цены. Сколько стоит съездить в Боровое из Омска
Сегодня, 07:10
Бывает и без травы: омские депутаты одобрили новое определение газона
Сегодня, 07:19
Сгорел дотла. В Омске на остановке «Промышленная» вспыхнул автобус с пассажирами
Сегодня, 03:45
Не о чем мечтать. Квартиры в омских новостройках подорожали в три раза
Сегодня, 08:16
Второй день подряд. Омичей предупредили о введении режима «черного неба»
Сегодня, 02:59
Нарушил правила. В Омске накажут пилота, слетавшего в сельский магазин без «прав»
Сегодня, 04:23