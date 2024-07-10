Экс-вратарь омского «Авангарда» стал тренером в клубе «Атлант»

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Бывшего голкипера Континентальной хоккейной лиги Алексея Мурыгина назначили тренером вратарей в молодежном клубе «Атлант» из подмосковного города Мытищи. Тренерский состав огласило руководство команды вчера, 9 июля.
Мурыгин завершил карьеру в сезоне-2022/2023. Последним клубом вратаря был китайский «Куньлунь Ред Стар». Также голкипер играл за «Амур», магнитогрский «Металлург», «Локомотив», «Торпедо», «Нефтехимик».
Ворота омского «Авангарда» Алексей Мурыгин защищал в сезоне-2018/2019. Голкипер выходил на лед в 6 матчах, пропустил 7 шайб, отразил 92,6% бросков.
Отметим, что главным тренером МХК «Атлант» также является бывший «ястреб». Эту должность занимает Николай Лемтюгов.
Ранее Город55 сообщал, что омский «Авангард» и нападающий Егор Круженков расторгли контракт по взаимному согласию сторон.