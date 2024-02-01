Буше — Спунер — Ткачев. Звено омского «Авангарда» стало лучшим в сезоне КХЛ

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Первое звено нападающих «Авангарда» стало лучшим в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. К началу февраля на счету тройки Рида Буше, Райана Спунера и Владимира Ткачева 54 шайбы.
Рейтинг представила Континентальная хоккейная лига. Далее места в списке лучших троек распределились следующим образом:
45 голов — Гусев — Пакетт — Уил («Динамо» Москва).
41 гол — Голдобин — Морозов — Порядин («Спартак»).
28 голов — Белозеров — Дергачев — Сетдиков («Нефтехимик»).
27 голов — Дроздов — Ливо — Хмелевский («Салават Юлаев»).
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