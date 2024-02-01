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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Первое звено омского «Авангарда» стало лучшим в сезоне КХЛ

Буше — Спунер — Ткачев. Звено омского «Авангарда» стало лучшим в сезоне КХЛ

1 февраля 2024, 08:23
Фото: ХК Авангард

Первое звено омского «Авангарда» стало лучшим в сезоне КХЛ

Хоккеисты показали результат в 54 гола на текущий момент регулярного чемпионата.

Первое звено нападающих «Авангарда» стало лучшим в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. К началу февраля на счету тройки Рида Буше, Райана Спунера и Владимира Ткачева 54 шайбы.

Рейтинг представила Континентальная хоккейная лига. Далее места в списке лучших троек распределились следующим образом:

45 голов — Гусев — Пакетт — Уил («Динамо» Москва).

41 гол — Голдобин — Морозов — Порядин («Спартак»).

28 голов — Белозеров — Дергачев — Сетдиков («Нефтехимик»).

27 голов — Дроздов — Ливо — Хмелевский («Салават Юлаев»).

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#Спорт#Хоккей#Авангард#КХЛ#Владимир Ткачев#Спартак#Барыс#Салават Юлаев#Евгений Игишев#Райан Спунер#Нефтехимик#Павел Хомченко
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