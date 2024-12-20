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Posted 20 декабря, 04:28

Published 20 декабря, 04:28

Modified 20 декабря, 04:30

Updated 20 декабря, 04:30

Омский «Авангард» в упорной борьбе обыграл на выезде «Нефтехимик»

Омский «Авангард» в упорной борьбе обыграл на выезде «Нефтехимик»

20 декабря 2024, 04:28
Фото: Хк Авангард.
У «ястребов» шайбы забросили Наиль Якупов (дубль), Иван Игумнов и Дамир Шарипзянов.

Омский «Авангард» в четверг, 19 декабря, встречался в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком». «Ястребы» победили со счетом 4:3. Матч завершился в овертайме.

Основное время закончилось со счетом 3:3. У омичей отличились Наиль Якупов, Иван Игумнов и Дамир Шарипзянов. У «Нефтехимика» дублем отметился Андрей Белозеров, одна шайба на счету Вячеслава Лещенко.

Точку в матче поставил Наиль Якупов в дополнительное время.

Статистика матча:

  • Броски: 74-65;
  • Броски в створ: 38-29;
  • Голы: 3-4;
  • Вбрасывания: 28-35;
  • Блокированные броски: 22-24;
  • Силовые приемы: 26-17;
  • Отборы: 5-6;
  • Потери: 9-13;
  • Перехваты: 9-7;
  • Время в атаке: 13:05–15:01;
  • Штраф: 4-6.

Следующий матч «Авангард» проведет в субботу, 21 декабря, в Тольятти против «Лады».

Ранее в пресс-службе «Омских Крыльев» объявили о кардинальных изменениях в тренерском штабе команды. Из-за неудовлетворительных результатов свои посты покинули главный тренер Рамиль Сайфуллин и его помощник Евгений Фадеев.

Омский Авангард вошел в «Топ самых прибыльных для болельщиков» по итогам 2024 года
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Матч#Дамир Шарипзянов#Наиль Якупов#Овертайм#Иван Игумнов#Нефтехимик
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