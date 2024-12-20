Омский «Авангард» в упорной борьбе обыграл на выезде «Нефтехимик»

Основное время закончилось со счетом 3:3. У омичей отличились Наиль Якупов, Иван Игумнов и Дамир Шарипзянов. У «Нефтехимика» дублем отметился Андрей Белозеров, одна шайба на счету Вячеслава Лещенко.