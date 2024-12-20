Омский «Авангард» в упорной борьбе обыграл на выезде «Нефтехимик»

Posted 20 декабря, 04:28
Published 20 декабря, 04:28
Modified 20 декабря, 04:30
Updated 20 декабря, 04:30
Омский «Авангард» в четверг, 19 декабря, встречался в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком». «Ястребы» победили со счетом 4:3. Матч завершился в овертайме.
Основное время закончилось со счетом 3:3. У омичей отличились Наиль Якупов, Иван Игумнов и Дамир Шарипзянов. У «Нефтехимика» дублем отметился Андрей Белозеров, одна шайба на счету Вячеслава Лещенко.
Точку в матче поставил Наиль Якупов в дополнительное время.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет в субботу, 21 декабря, в Тольятти против «Лады».
Ранее в пресс-службе «Омских Крыльев» объявили о кардинальных изменениях в тренерском штабе команды. Из-за неудовлетворительных результатов свои посты покинули главный тренер Рамиль Сайфуллин и его помощник Евгений Фадеев.