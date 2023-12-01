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Сергей Бойков сравнял счет в этом матче

Омский «Авангард» отыгрался в матче с «Нефтехимиком» и забрал победу по буллитам

1 декабря 2023, 16:50
Фото: ХК Авангард
Сергей Бойков сравнял счет в этом матче

Омский «Авангард» отыгрался с 1:3 и одолел «Нефтехимик» по буллитам

К началу третьего периода «ястребы» проигрывали со счетом 1:3. Но сумели вернуться в игру.

Сегодня в Омске на льду G-Drive арены в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ «Авангард» встречался с нижнекамским «Нефтехимиком». Победа в серии буллитов досталась хозяевам льда.

Первый период омичи начали весьма бодро и создали пару опасных моментов у ворот Андрея Тихомирова. Однако на 10-й минуте матча «ястребы» получили сразу двойное удаление, — Сергей Бойков присел за блокировку, а Артем Чмыхов за задержку соперника. «Авангард» спокойно и уверенно выстоял втроем, а в равных составах как будто забыл, что надо бежать в атаку. Плюс пошли необязательные ошибки от защитников и, как итог этого, на 14-й минуте юный форвард гостей Григорий Селезнев открыл счет в этой встрече.

За 47 секунд до сирены Евгений Кашников забросил гол в раздевалку и удвоил преимущество «Нефтехимика».

Второй период начался с удаления у нижнекамцев, которое «ястребы» реализовать не сумели. Чуть погодя гости и вовсе дважды проштрафились за выброс шайбы. При этом Наиль Якупов сделал это, когда вбрасывал шайбу в чужую зону, но «слегка» перестарался. Это «курьезное» большинство омичи сумели реализовать, — постарался Рид Буше после передач Владимира Ткачева и Дамира Шарипзянова.

Вот только за 13 секунд до завершения этого игрового отрезка омичи поймали второй за игру гол в раздевалку. Шайба на счету Данила Попова.

В третьем периоде «Нижнекамцы» в очередной раз остались в меньшинстве, которое на 45-й минуте матча реализовал Игорь Мартынов. В ассистентах у него Игорь Гераськин и Семен Чистяков. Через полторы минуты «Авангард» полностью вернул себя в игру, — после дальнего броска Сергея Бойкова счет на табло стал равным. Голевые передачи у Чмыхова и Гераськина.

Далее «Нефтехимик» поменял вратаря, и команды нервно, дерзко и упорно пытались изменить счет на табло, но как ни старались, избежать овертайма не получилось.

В дополнительное время «Авангард» не стал изменять себе и отправил Илью Проскурякова на скамейку, но до голов дело не довел. В серии послематчевых буллитов на точные броски Спунера и Буше нижнекамцы ответили ничем. «Ястребы» одержали очередную «валидольную» победу со счетом 4:3 Б и взяли вверх в 12 последних матчах из 13.

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