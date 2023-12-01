Омский «Авангард» отыгрался в матче с «Нефтехимиком» и забрал победу по буллитам

Первый период омичи начали весьма бодро и создали пару опасных моментов у ворот Андрея Тихомирова. Однако на 10-й минуте матча «ястребы» получили сразу двойное удаление, — Сергей Бойков присел за блокировку, а Артем Чмыхов за задержку соперника. «Авангард» спокойно и уверенно выстоял втроем, а в равных составах как будто забыл, что надо бежать в атаку. Плюс пошли необязательные ошибки от защитников и, как итог этого, на 14-й минуте юный форвард гостей Григорий Селезнев открыл счет в этой встрече.