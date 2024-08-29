Расклад на «Авангард». Эзотерик рассказала, что ждет «ястребов» в новом сезоне

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
На следующей неделе стартует очередной регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги. Для «Авангарда» он начнется 4 сентября с сибирского дерби. «Ястребы» на домашнем льду примут новосибирскую «Сибирь». Конечно, омским болельщикам хочется видеть только победы любимой команды, но все покажет время. А Город55 попытался узнать, что ждет «Авангард», при помощи карт. Судьбу «ястребов» предсказала эзотерик из Омска Дриада Акаша.
Итак, приступим. Карты сообщили Дриаде, что сезон начнется не особо радостно и, скорее всего, «Авангард» проиграет в первом матче.
«В начале матча будет полно энтузиазма и энергии, все будут готовы играть активно. Искра зажжется среди игроков и болельщиков, все ведь ждали эти игры. Хоккеисты покажут, что готовились к матчу, и сама игра будет достаточно интересной: можно ожидать сильной защиты как с одной, так и с другой стороны. „Когда уже кто-нибудь забьет шайбу?“ — возник вопрос в голове. Но после середины матча начнется жара», — рассказала эзотерик.
Неудивительно, ведь матчи между «Авангардом» и «Сибирью» всегда носят принципиальный характер. Напомним, на предсезонке новосибирцы оказались сильнее омичей. «Снежинки» обыграли «ястребов» со счетом 1:2, матч закончился в овертайме. Но турнир имени Виктора Блинова — это разминка перед чемпионатом. А вот под конец прошлого регулярного сезона уверенная победа осталась за «Авангардом». В феврале «ястребы» разгромили новосибирцев со счетом 7:2.
«Пока что я вижу, что „Авангард“ не собирается проигрывать. Зрители будут топить за „Авангард“, команду ждет мощнейшая поддержка. Где-то в середине игры создастся ощущение, что именно „Авангард“ и выиграет. Уже чуть ли не начнут праздновать победу, но в конце ждет провал. Будет тяжело „затащить эту катку“, слишком рано расслабятся», — рассказали Дриаде карты.
В болельщиках мы и не сомневались. Как известно, у «Авангарда» одна из самых мощных поддержек трибун в Лиге. Через день после матча с «Сибирью» омичей будет ждать игра с «Нефтехимиком». Прогноз на встречу с гостями из Нижнекамска куда более благоприятный.
«С „Нефтехимиком“ дела обстоят иначе. Игра будет такой же эмоциональной. В итоге будет ничья, из-за чего придется начинать овертайм. „Авангард“ победит, сможет показать себя», — предсказала эзотерик.
Попробуем взглянуть на перспективу. Регулярный чемпионат для «Авангарда» завершится 22 марта игрой с китайским «Куньлунем». Какое место займут «ястребы» по итогам турнира? Напомним, прошлый сезон «Авангард» завершил на второй строчке Восточной конференции и на пятой в общей таблице чемпионата КХЛ. Команда набрала 92 очка. Что скажут карты таро про сезон-2024/2025?
«В рамках регулярного чемпионата „Авангард“ может занять вполне неплохое место. Очень много карт указывают на вероятность выхода в пятерку, предполагаю, что 3—4-е место. Начало сезона будет хорошее, но потом станет хуже. Как говорится, „начали за здравие, закончили за упокой“. Изначально будет много сил и огня, а дальше сдуется», — рассказала Дриада.
Эзотерик сообщила что по ходу сезона хоккеистов ждут драки и травмы (а куда в хоккее без них?). Все же пожелаем ребятам как можно меньше повреждений. От карт таро есть и напутствие для тренерского состава. Сергей Евгеньевич, следующая информация для вас.
«Основные стратегии не всегда будут работать, придется включать импровизацию, придумывать новые тактики прямо на ходу. Но команда не растеряется, быстро решит задачу», — считает Дриада Акаша.
В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина «Авангард» вылетел на стадии четвертьфинала. Команда уступила «Локомотиву» со счетом в серии 3:4. В играх с ярославцами драмы было хоть отбавляй. «Авангард» уступал во втором раунде плей-офф со счетом 1:3, но смог выиграть два матча подряд и сравнять счет. К сожалению для омских болельщиков, в седьмой, решающей встрече «Локомотив» оказался сильнее.
«Вероятность выиграть Кубок не маленькая. Все шансы есть, дороги открыты. В будущем ждут трудности, но если команда справится — Кубок ее. Своего рода прохождение испытаний, но не только в формате самой игры, но и психологическое, социальное», — дала прогноз на Кубок Гагарина эзотерик.
Все же гадания — это инструмент вероятности. А результаты в жизни зависят от наших действий.
«Таро — линия вероятности, так что все может и измениться. Мало ли, вратарь захочет в один момент скушать вчерашнюю булочку, и все — кранты», — заключила эзотерик.
Напомним, что весной сфинкс по кличке Люнокс предсказала победу «Авангарда» в первом матче плей-офф. Кошка оказалась права. «Ястребы» уверенно обыграли тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:1.
Ну, а пока команды готовятся к регулярке, предлагаем почитать о тех, для кого «Авангард» не просто название команды, а неотъемлемая часть жизни — о болельщиках: