Расклад на «Авангард». Эзотерик рассказала, что ждет «ястребов» в новом сезоне

В болельщиках мы и не сомневались. Как известно, у «Авангарда» одна из самых мощных поддержек трибун в Лиге. Через день после матча с «Сибирью» омичей будет ждать игра с «Нефтехимиком». Прогноз на встречу с гостями из Нижнекамска куда более благоприятный.