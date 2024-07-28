Добро пожаловать в стаю. Экс-защитник омского «Авангарда» перешел в «Нефтехимик»

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Как сообщили в пресс-службе ХК «Нефтехимик», защитник «Авангарда» подписал контракт с нижнекамским клубом. Как отмечается, соглашение между клубом и игроком заключили на один год.
По словам генерального директора ХК «Нефтехимик», Игоря Ларионова, Киселевич характеризуется надежной и самоотверженной игрой, а также огромным хоккейным опытом. Кроме того, игрок омского «Авангарда», стал первым россиянином с титулом Олимпийского чемпиона в нижнекамской команде.
Напомним, ранее Город55 сообщал о переходе в другую команду Томаша Юрчо — бывшего форварда «ястребов»: словацкий хоккеист заключил контракт сроком на один год с «Куньлунь Ред Стар».