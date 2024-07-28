gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Богда Киселевич

Добро пожаловать в стаю. Экс-защитник омского «Авангарда» перешел в «Нефтехимик»

28 июля 2024, 11:52
Фото: Официальная страница ХК «Нефтехимик» в социальной сети «ВКонтакте»
Богда Киселевич

Бывший вратарь омского «Авангарда» Киселевич подписал контракт с «Нефтехимиком»

Нижнекамский хоккейный клуб сообщил о подписании контракта с бывшим «ястребом» Богданом Киселевичем.

Как сообщили в пресс-службе ХК «Нефтехимик», защитник «Авангарда» подписал контракт с нижнекамским клубом. Как отмечается, соглашение между клубом и игроком заключили на один год.

По словам генерального директора ХК «Нефтехимик», Игоря Ларионова, Киселевич характеризуется надежной и самоотверженной игрой, а также огромным хоккейным опытом. Кроме того, игрок омского «Авангарда», стал первым россиянином с титулом Олимпийского чемпиона в нижнекамской команде.

Напомним, ранее Город55 сообщал о переходе в другую команду Томаша Юрчо — бывшего форварда «ястребов»: словацкий хоккеист заключил контракт сроком на один год с «Куньлунь Ред Стар».

Стало известно, в каком клубе будет играть экс-форвард «Авангарда» Томаш Юрчо
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#Новости#Нефтехимик#Богдан Киселевич#Томаш Юрчо
Подпишитесь
Исчезновения детей, гибель мотоблогера и новый транспорт. Главные темы недели
Сегодня, 10:00
«Копите деньги на штрафы». Омичи пожаловались на парковку гостей недавнего Сабантуя
Сегодня, 05:30
Сумасшедшая жара и грозы. Синоптики рассказали омичам о погоде на будущую неделю
Сегодня, 03:48
«Подарок» от Солнца. Омичей предупредили о надвигающейся магнитной буре
Сегодня, 04:32
Бизнес против прокуратуры. Дело по спорной земле в центре Омска получило продолжение
Сегодня, 07:41