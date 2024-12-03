gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Нарушение пдд

Выбрать дату
2024
Госавтоинспекция нашла массу нарушений в работе омского общественного транспорта
3 декабря, 13:12
Более сотни пострадавших. С начала года в Омске поймали две тысячи пьяных водителей
С начала года по вине пьяных водителей в Омской области произошло 74 ДТП, в них пострадали 115 человек, еще шесть погибли.
20 июля, 08:19
Уничтоженный автобус, пожар в суши-баре и суд над главой района. Омск сегодня
10 июля, 15:06
200 нарушений ПДД, незаконная стройка и омичка — модель для Tiffany. Омск сегодня
4 июня, 14:04
Штраф и лишение прав. В Омске 33-летний водитель автобуса около 200 раз нарушил ПДД
4 июня, 04:40
А где ходить? Омский водитель припарковался на тротуаре и заплатил штраф
Госавтоинспекторы установили личность водителя после жалобы в соцсети.
22 марта, 10:12
Пьяный омич без прав сел за руль и решил поиграть в догонялки с полицейскими
Своими действиями он создавал опасность для других водителей, теперь мужчине грозит административное наказание.
21 марта, 08:35
15-летний автолюбитель, проделки стримерши и миллионный проект. Омск сегодня
25 января, 14:29
2023
Сбежал с места аварии. В центе Омска водитель устроил тройное ДТП и скрылся
Сообщение дорожно-транспортном происшествии поступило в Госавтоинспекцию вчера, в 21:15.
1 декабря 2023, 09:40
Столкнулись и загорелись. В Омске грузовик и легковушка не поделили дорогу
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 7 октября, около 8 часов утра.
7 октября 2023, 08:22
Переходил в неположенном месте. Омич на иномарке сбил 13-летнего подростка
Сообщение о происшествии поступило в Госавтоинспекцию сегодня, 5 октября, около 11:00.
5 октября 2023, 14:11
Пьяный житель Омской области угнал у приятеля машину и попался полицейским
4 октября 2023, 09:33
В Омске в ДТП двух иномарок пострадала годовалая девочка и 5-летний мальчик
Сообщение о происшествии на ул. Суворова поступило в Госавтоинспекцию сегодня, 2 октября, в 15:00.
2 октября 2023, 13:32
«Ехал со скоростью 120 км/ч». На омской трассе водитель сбил велосипедиста
Сообщение о ДТП с пострадавшими поступило в Госавтоинспекцию сегодня, 29 сентября, в 13:30.
29 сентября 2023, 12:30
Суд вынес приговор жителю Омской области за использование документов из интернета
26-летний мужчина купил в интернете водительские права и попал под статью.
28 сентября 2023, 08:44
Стало известно, сколько аварий случилось в этом году в Омске из-за пьяных водителей
Для предотвращения несчастных случаев по вине нетрезвых омичей, сотрудники Госавтоинспекции провели операцию «Трезвость».
27 сентября 2023, 10:04
Авария в час-пик. Омский водитель не уступил дорогу и устроил ДТП на перекрестке
Как сообщили Городу55, ДТП произошло на пересечении улиц 21-я Северная и 2-я Совхозная.
26 сентября 2023, 14:12
Жизнь ничему не учит. Омский суд снова конфисковал автомобиль у любителя пьяной езды
Муромцевский районный суд вынес приговор местному жителю, который не раз нарушал закон и садился за руль в состоянии алкогольного опьянения.
24 августа 2023, 09:37
Разбирались три года. В Омской области осудили мужчину, погубившего пассажира
Водитель сел за руль пьяным, но это не помешало ему взять попутчика. Теперь его осудили за смертельное ДТП.
3 июля 2023, 06:47
Омич превысил скорость 194 раза и отправился под арест на 10 суток
На водителя составили 124 протокола на 221 800 рублей.
15 июня 2023, 05:24

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика