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Более сотни пострадавших. С начала года в Омске поймали две тысячи пьяных водителей

20 июля 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney
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С начала года полицейские поймали более двух тысяч пьяных омичей за рулем

С начала года по вине пьяных водителей в Омской области произошло 74 ДТП, в них пострадали 115 человек, еще шесть погибли.

С начала года в Омской области по вине пьяных водителей произошло 74 ДТП, в них пострадали 115 человек, еще шесть погибли. Всего за шесть месяцев 2024 года правоохранители привлекли к ответственности 2 114 нетрезвых водителей.

Дорожное происшествие с пострадавшими, которое спровоцировал пьяный водитель, произошло несколько дней назад в Исилькуле. Нетрезвый местный житель за рулем «БМВ» выехал на встречку и столкнулся с мимо проезжающим автомобилем «Тойота». В результате аварии медпомощь понадобилась водителю «Тойоты» и его пассажиру.

Еще одно дорожное происшествие случилась на омской Иртышской Набережной. Пьяный водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением и сбил стоящую автовышку, омича пришлось госпитализировать.

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