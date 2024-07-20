Более сотни пострадавших. С начала года в Омске поймали две тысячи пьяных водителей

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
С начала года в Омской области по вине пьяных водителей произошло 74 ДТП, в них пострадали 115 человек, еще шесть погибли. Всего за шесть месяцев 2024 года правоохранители привлекли к ответственности 2 114 нетрезвых водителей.
Дорожное происшествие с пострадавшими, которое спровоцировал пьяный водитель, произошло несколько дней назад в Исилькуле. Нетрезвый местный житель за рулем «БМВ» выехал на встречку и столкнулся с мимо проезжающим автомобилем «Тойота». В результате аварии медпомощь понадобилась водителю «Тойоты» и его пассажиру.
Еще одно дорожное происшествие случилась на омской Иртышской Набережной. Пьяный водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением и сбил стоящую автовышку, омича пришлось госпитализировать.