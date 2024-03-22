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Омский водитель припарковался на тротуаре и заплатил штраф

А где ходить? Омский водитель припарковался на тротуаре и заплатил штраф

22 марта 2024, 10:12

Омский водитель припарковался на тротуаре и заплатил штраф

Госавтоинспекторы установили личность водителя после жалобы в соцсети.

В официальную группу региональной Госавтоинспекции поступила жалоба на неправильную парковку. Дело в том, что неизвестный омич оставил свой автомобиль прямо на тротуаре, перегородив всю тропу. Нарушение запечатлел прохожий и отправил фото в ГИБДД.

После инспекторы установили личность водителя, который припарковался на пешеходной дорожке. Им оказался 21-летний мужчина, в отношении омича возбудили административное дело по ч.3 ст. 12.19 КоАП РФ и назначили штраф в размере 1000 рублей.

«Уважаемые водители! Госавтоинспекция Омской области напоминает о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения», — обратились к автолюбителям.
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