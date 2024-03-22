А где ходить? Омский водитель припарковался на тротуаре и заплатил штраф

В официальную группу региональной Госавтоинспекции поступила жалоба на неправильную парковку. Дело в том, что неизвестный омич оставил свой автомобиль прямо на тротуаре, перегородив всю тропу. Нарушение запечатлел прохожий и отправил фото в ГИБДД.