А где ходить? Омский водитель припарковался на тротуаре и заплатил штраф

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В официальную группу региональной Госавтоинспекции поступила жалоба на неправильную парковку. Дело в том, что неизвестный омич оставил свой автомобиль прямо на тротуаре, перегородив всю тропу. Нарушение запечатлел прохожий и отправил фото в ГИБДД.
После инспекторы установили личность водителя, который припарковался на пешеходной дорожке. Им оказался 21-летний мужчина, в отношении омича возбудили административное дело по ч.3 ст. 12.19 КоАП РФ и назначили штраф в размере 1000 рублей.
«Уважаемые водители! Госавтоинспекция Омской области напоминает о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения», — обратились к автолюбителям.