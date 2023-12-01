Сбежал с места аварии. В центе Омска водитель устроил тройное ДТП и скрылся

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Инспекторы на месте установили, что водитель автомобиля ВАЗ-21053 ехал по улице Вавилова, но на пересечении с 7-й Северной выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с «Audi». После этого он он врезался и в автомобиль «Toyota». После аварии водитель-нарушитель скрылся.
В результате ДТП 16-летний пассажир ВАЗа обратился за медицинской помощью и утверждал, что личность водителя ему неизвестна.
«Если вы располагаете информацией о личности и местонахождении водителя фиолетового ВАЗ-21053, позвоните по телефонам: 79-35-04 или 102», — обратились к омичам в пресс-службе УМВД России по Омской области.