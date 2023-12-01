Сбежал с места аварии. В центе Омска водитель устроил тройное ДТП и скрылся

Инспекторы на месте установили, что водитель автомобиля ВАЗ-21053 ехал по улице Вавилова, но на пересечении с 7-й Северной выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с «Audi». После этого он он врезался и в автомобиль «Toyota». После аварии водитель-нарушитель скрылся.