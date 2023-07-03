Разбирались три года. В Омской области осудили мужчину, погубившего пассажира

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Published Сегодня, 06:47
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В Омской области вынесли приговор водителю, который, будучи пьяным, совершил аварию со смертельным исходом. Решение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, который живет в городе Омске, вынес районный суд Русско-Полянского района. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Мужчину признали виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД с летальным исходом». По информации суда, в июне 2020 года этот человек, находясь в состоянии опьянения, управлял своим автомобилем Nissan Primera, в котором находился случайный пассажир.
Находясь на автодороге «Русская Поляна — Омск» около 122 километра, водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернулся. Пассажир получил серьезные травмы и скончался. Обвиняемый же не признал свою вину в совершении преступления и отрицал факт того, что он управлял автомобилем.
Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также было решено лишить его права заниматься транспортной деятельностью в течение двух с половиной лет. Кроме того, его заставили выплатить компенсацию морального ущерба в размере более двух миллионов рублей родственникам погибшего пассажира.
Отмечается, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован как самим подсудимым и его защитой, так и прокуратурой.