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Разбирались три года. В Омской области осудили мужчину, погубившего пассажира

3 июля 2023, 06:47
Фото: прокуратура Омской области

Жителя Омской области осудили на пять лет за смерть случайного пассажира

Водитель сел за руль пьяным, но это не помешало ему взять попутчика. Теперь его осудили за смертельное ДТП.

В Омской области вынесли приговор водителю, который, будучи пьяным, совершил аварию со смертельным исходом. Решение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, который живет в городе Омске, вынес районный суд Русско-Полянского района. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчину признали виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД с летальным исходом». По информации суда, в июне 2020 года этот человек, находясь в состоянии опьянения, управлял своим автомобилем Nissan Primera, в котором находился случайный пассажир.

Находясь на автодороге «Русская Поляна — Омск» около 122 километра, водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернулся. Пассажир получил серьезные травмы и скончался. Обвиняемый же не признал свою вину в совершении преступления и отрицал факт того, что он управлял автомобилем.

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также было решено лишить его права заниматься транспортной деятельностью в течение двух с половиной лет. Кроме того, его заставили выплатить компенсацию морального ущерба в размере более двух миллионов рублей родственникам погибшего пассажира.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован как самим подсудимым и его защитой, так и прокуратурой.

Фото: Прокуратура Омской области
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