Разбирались три года. В Омской области осудили мужчину, погубившего пассажира

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также было решено лишить его права заниматься транспортной деятельностью в течение двух с половиной лет. Кроме того, его заставили выплатить компенсацию морального ущерба в размере более двух миллионов рублей родственникам погибшего пассажира.