Переходил в неположенном месте. Омич на иномарке сбил 13-летнего подростка

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Установлено, что 31-летний мужчина за рулем «Hyundai» сбил пешехода в районе дома №17 по улице Волочаевской в Центральном округе. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте.
В результате дорожно-транспортного происшествия подросток доставлен в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Также отмечается, что окончательные обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.