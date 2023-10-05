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Иллюстрация

Переходил в неположенном месте. Омич на иномарке сбил 13-летнего подростка

5 октября 2023, 14:11
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич сбил подростка, который переходил дорогу в неположенном месте

Сообщение о происшествии поступило в Госавтоинспекцию сегодня, 5 октября, около 11:00.

Установлено, что 31-летний мужчина за рулем «Hyundai» сбил пешехода в районе дома №17 по улице Волочаевской в Центральном округе. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия подросток доставлен в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Также отмечается, что окончательные обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
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