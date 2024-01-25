15-летний автолюбитель, проделки стримерши и миллионный проект. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Новость №1. В Омске 15-летний ребенок купил машину и попал в аварию в городке Нефтяников
В Советской округе Омска накануне произошло необычное ДТП. Дело в том, что за рулем одного из пострадавших автомобилей находился 15-летний школьник. На месте происшествия полицейским удалось выяснить, как ребенок оказался за рулем и откуда взять машину. Оказалось, что автомобиль ВАЗ-2106 он купил самостоятельно, родители об этом ничего не знали. Как сообщили в ГИБДД, с юным автолюбителем проведут профилактическую работу.
Новость №2. Омская стримерша Кипишная продолжает издевательства над детьми в прямом эфире
Небезызвестная омская стримерша снова начала на камеру издеваться над детьми, угрожать и кричать на них матом. Так, на одном из последних стримов она пообещала ребенку выбить зубы, если тот не замолчит. Такое поведение блогерши вызвало недоумение и волнение пользователей, люди стали задаваться вопросом: почему дети все еще живут с горе-матерью? На это под постом в соцсети ответила городская администрация: дело в том, что опека не может повлиять на Кипишную, так как она сейчас проживает в Московской области, а не в Омске.
Новость №3. За разработку проекта развязки у омского метромоста готовы заплатить 4 миллиона
В центре Омска планируют поострить дорожную развязку на улицах Красный Путь — Орджоникидзе — Добровольского, которая позволит разгрузить близлежащие улицы. На разработку проекта планируется потратить 4 миллиона рублей, а на само строительство — до 180 миллионов. Однако есть нюанс — проект будет реализован при условии софинансирования.