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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:29

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15-летний автолюбитель, проделки стримерши и миллионный проект. Омск сегодня

25 января 2024, 14:29
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске 15-летний ребенок купил машину и попал в аварию в городке Нефтяников

В Советской округе Омска накануне произошло необычное ДТП. Дело в том, что за рулем одного из пострадавших автомобилей находился 15-летний школьник. На месте происшествия полицейским удалось выяснить, как ребенок оказался за рулем и откуда взять машину. Оказалось, что автомобиль ВАЗ-2106 он купил самостоятельно, родители об этом ничего не знали. Как сообщили в ГИБДД, с юным автолюбителем проведут профилактическую работу.

Родители не знали. В Омске 15-летний ребенок купил машину и почти сразу попал в ДТП
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Новость №2. Омская стримерша Кипишная продолжает издевательства над детьми в прямом эфире

Небезызвестная омская стримерша снова начала на камеру издеваться над детьми, угрожать и кричать на них матом. Так, на одном из последних стримов она пообещала ребенку выбить зубы, если тот не замолчит. Такое поведение блогерши вызвало недоумение и волнение пользователей, люди стали задаваться вопросом: почему дети все еще живут с горе-матерью? На это под постом в соцсети ответила городская администрация: дело в том, что опека не может повлиять на Кипишную, так как она сейчас проживает в Московской области, а не в Омске.

Опека бессильна. Стримерша Кипишная снова начала издеваться над детьми на камеру
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Новость №3. За разработку проекта развязки у омского метромоста готовы заплатить 4 миллиона

В центре Омска планируют поострить дорожную развязку на улицах Красный Путь — Орджоникидзе — Добровольского, которая позволит разгрузить близлежащие улицы. На разработку проекта планируется потратить 4 миллиона рублей, а на само строительство — до 180 миллионов. Однако есть нюанс — проект будет реализован при условии софинансирования.

Разгрузит центр. В Омске 4 млн выделят на разработку проекта развязки у метромоста
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