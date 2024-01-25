15-летний автолюбитель, проделки стримерши и миллионный проект. Омск сегодня

Небезызвестная омская стримерша снова начала на камеру издеваться над детьми, угрожать и кричать на них матом. Так, на одном из последних стримов она пообещала ребенку выбить зубы, если тот не замолчит. Такое поведение блогерши вызвало недоумение и волнение пользователей, люди стали задаваться вопросом: почему дети все еще живут с горе-матерью? На это под постом в соцсети ответила городская администрация: дело в том, что опека не может повлиять на Кипишную, так как она сейчас проживает в Московской области, а не в Омске.