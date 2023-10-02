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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В Омске в ДТП двух иномарок пострадала годовалая девочка и 5-летний мальчик

В Омске в ДТП двух иномарок пострадала годовалая девочка и 5-летний мальчик

2 октября 2023, 13:32
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Сообщение о происшествии на ул. Суворова поступило в Госавтоинспекцию сегодня, 2 октября, в 15:00.

Сотрудники ГИБДД на месте установили, что водитель «Hyundai», 29-летняя женщина, не предоставила преимущество в движении автомобилю «Honda», когда выезжала с прилегающей территории.

В результате нарушения произошло столкновение. В нем пострадало двое детей, которые находились в автомобиле женщины — мальчик 2018 года рождения и девочка 2020 года рождения, им понадобилась медицинская помощь.

Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.

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#ДТП#Омск#Нарушения#ДТП с пострадавшими#Авария#Дети#ДТП с ребенком#Нарушение пдд#Анастасия Баянова
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