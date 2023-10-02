В Омске в ДТП двух иномарок пострадала годовалая девочка и 5-летний мальчик

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Сотрудники ГИБДД на месте установили, что водитель «Hyundai», 29-летняя женщина, не предоставила преимущество в движении автомобилю «Honda», когда выезжала с прилегающей территории.
В результате нарушения произошло столкновение. В нем пострадало двое детей, которые находились в автомобиле женщины — мальчик 2018 года рождения и девочка 2020 года рождения, им понадобилась медицинская помощь.
Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.