Стало известно, сколько аварий случилось в этом году в Омске из-за пьяных водителей

В ходе рейда сотрудники ГИБДД предотвратили более 250 нарушений и отстранили от управления автомобилем 26 водителей с признаками опьянения. В 22 случаях нарушители находились за рулем без права управления. Три транспортных средства помещены на специализированную стоянку.