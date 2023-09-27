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Стало известно, сколько аварий случилось в этом году в Омске из-за пьяных водителей

Стало известно, сколько аварий случилось в этом году в Омске из-за пьяных водителей

27 сентября 2023, 10:04
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Для предотвращения несчастных случаев по вине нетрезвых омичей, сотрудники Госавтоинспекции провели операцию «Трезвость».

Известно, что за 8 месяцев 2023 года на территории региона из-за пьяной езды случилось 137 ДТП, в которых погибли 26 человек, а еще 197 получили травмы различной степени тяжести.

Рейд «Трезвость» подразумевает под собой формат сплошных проверок и направлен на предотвращение аварий по вине пьяных водителей. Помимо сотрудников Госавтоинспекции, в оперативно-профилактической операции приняли участие представители Федеральной службы судебных приставов.

В ходе рейда сотрудники ГИБДД предотвратили более 250 нарушений и отстранили от управления автомобилем 26 водителей с признаками опьянения. В 22 случаях нарушители находились за рулем без права управления. Три транспортных средства помещены на специализированную стоянку.

В пресс-службе Госавтоинспекции Омской области также рассказали, что в рамках проверки автоинспекторы проводили профилактические беседы с водителями: напоминали о вреде алкоголя и ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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