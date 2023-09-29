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На омской трассе водитель сбил велосипедиста и влетел в экскаватор

«Ехал со скоростью 120 км/ч». На омской трассе водитель сбил велосипедиста

29 сентября 2023, 12:30
Фото: УМВД России по Омской области

На омской трассе водитель сбил велосипедиста и влетел в экскаватор

Сообщение о ДТП с пострадавшими поступило в Госавтоинспекцию сегодня, 29 сентября, в 13:30.

Сотрудники полиции установили, что 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 ехал по автодороге Челябинск-Новосибирск. В районе спуска с Южного моста он начал перестраиваться и сбил велосипедиста, а затем наехал на экскаватор, которым управлял 45-летнего мужчины.

«Ехал неаккуратно, со скоростью 100-120 км/ч. За фурой начал перестраиваться в правый ряди не увидел экскаватор, а за ним ехал велосипедист. Получается, сбил велосипедиста и врезался в экскаватор», — рассказал водитель ВАЗа.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист доставлен в медицинское учреждение со множественными травмами.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Видео: УМВД России по Омской области
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