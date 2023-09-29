«Ехал со скоростью 120 км/ч». На омской трассе водитель сбил велосипедиста

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Сотрудники полиции установили, что 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 ехал по автодороге Челябинск-Новосибирск. В районе спуска с Южного моста он начал перестраиваться и сбил велосипедиста, а затем наехал на экскаватор, которым управлял 45-летнего мужчины.
«Ехал неаккуратно, со скоростью 100-120 км/ч. За фурой начал перестраиваться в правый ряди не увидел экскаватор, а за ним ехал велосипедист. Получается, сбил велосипедиста и врезался в экскаватор», — рассказал водитель ВАЗа.
В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист доставлен в медицинское учреждение со множественными травмами.
Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.