«Ехал со скоростью 120 км/ч». На омской трассе водитель сбил велосипедиста

Сотрудники полиции установили, что 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 ехал по автодороге Челябинск-Новосибирск. В районе спуска с Южного моста он начал перестраиваться и сбил велосипедиста, а затем наехал на экскаватор, которым управлял 45-летнего мужчины.