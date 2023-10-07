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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

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Столкнулись и загорелись. В Омске грузовик и легковушка не поделили дорогу

7 октября 2023, 08:22
Фото: 1MI
Иллюстрация
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 7 октября, около 8 часов утра.

В ГИБДД Городу55 сообщили, что авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения. При выезде со второстепенной полосы водитель грузовой газели не предоставил преимущество в движении легковушке, произошло столкновение.

После него грузовик загорелся. В серьезно поврежденной легковой машине также случилось возгорание, однако его быстро потушили передвижным огнетушителем. Ликвидировать пламя в Газели же оперативно не получилось, огонь полностью поглотил кабину водителя.

Однако несмотря на серьезные повреждения автомобилей и последующий пожар, авария обошлась без пострадавших.

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#ДТП#Омск#Авария#Нарушение#Новости#Нарушение пдд#Анастасия Баянова#ДТП с грузовиком
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