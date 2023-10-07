Столкнулись и загорелись. В Омске грузовик и легковушка не поделили дорогу

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В ГИБДД Городу55 сообщили, что авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения. При выезде со второстепенной полосы водитель грузовой газели не предоставил преимущество в движении легковушке, произошло столкновение.
После него грузовик загорелся. В серьезно поврежденной легковой машине также случилось возгорание, однако его быстро потушили передвижным огнетушителем. Ликвидировать пламя в Газели же оперативно не получилось, огонь полностью поглотил кабину водителя.
Однако несмотря на серьезные повреждения автомобилей и последующий пожар, авария обошлась без пострадавших.