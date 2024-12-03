Госавтоинспекция нашла массу нарушений в работе омского общественного транспорта

В трех случаях водители управляли транспортом, который был неисправен, еще 11 нарушали правила перевозки людей, а 16 — правила применения ремней безопасности. Также часто встречались нарушители правил остановки и стоянки, игнорирование дорожных знаков, отсутствие путевого листа и использование машины без прохождения технического осмотра.