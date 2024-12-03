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Posted 3 декабря, 13:12

Published 3 декабря, 13:12

Modified 3 декабря, 13:15

Updated 3 декабря, 13:15

Госавтоинспекция нашла массу нарушений в работе омского общественного транспорта

Госавтоинспекция нашла массу нарушений в работе омского общественного транспорта

3 декабря 2024, 13:12
Фото: 1MI.
Во время рейда «Пассажирский транспорт» госавтоинспекторы выявили 65 нарушений.

Омские госавтоинспекторы провели на городских дорогах рейд «Пассажирский транспорт». Во время него было проверено более 200 транспортных средств, также удалось обнаружить 65 нарушений.

В трех случаях водители управляли транспортом, который был неисправен, еще 11 нарушали правила перевозки людей, а 16 — правила применения ремней безопасности. Также часто встречались нарушители правил остановки и стоянки, игнорирование дорожных знаков, отсутствие путевого листа и использование машины без прохождения технического осмотра.

Напомним, что вчера региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии с пассажирским автобусом и большегрузом.

Следственный комитет возбудил дело после серьезного ДТП в Омской области
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Нарушения#Общественный транспорт#Новости#Пассажирский транспорт#Нарушение пдд#Нарушитель
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