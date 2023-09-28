Суд вынес приговор жителю Омской области за использование документов из интернета

Азовский районный суд установил, что в феврале 2023 года обвиняемый купил водительские права по объявлению в интернете, стоили они 60 000 рублей. Через несколько месяцев, в июне, он стал участников аварии. На своем автомобиле ВАЗ-2106 он допустил столкновение с другим транспортным средством, сдавая задним ходом.