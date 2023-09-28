Суд вынес приговор жителю Омской области за использование документов из интернета

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Азовский районный суд установил, что в феврале 2023 года обвиняемый купил водительские права по объявлению в интернете, стоили они 60 000 рублей. Через несколько месяцев, в июне, он стал участников аварии. На своем автомобиле ВАЗ-2106 он допустил столкновение с другим транспортным средством, сдавая задним ходом.
Факт использования поддельных документов был обнаружен во время проверки сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Азовскому немецкому национальному району.
Мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы с установлением дополнительных ограничений. Уголовное дело возбуждено по по ч. 3 ст. 327 УК РФ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.