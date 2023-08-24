Жизнь ничему не учит. Омский суд снова конфисковал автомобиль у любителя пьяной езды

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:39
Суд установил, что вечером 4 июня мужчина в нетрезвом виде сел за руль своего автомобиля «ВАЗ 21310» чтобы покататься по селу Артын Муромцевского района. На одной из улиц он не справился с управлением и перевернул машину.
Еще годом ранее, в июле 2022, этот же местный житель был лишен прав на 1 год и 6 месяцев за аналогичное нарушение, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Суд назначил водителю наказание в виде 300 часов исправительных работ и лишения прав на 2 года. Принадлежащий ему автомобиль был конфискован в собственность государства.
Приговор уже вступил в законную силу, а служба судебных приставов занялась решением вопроса о передаче машины в распоряжение Министерства обороны РФ.