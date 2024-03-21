Пьяный омич без прав сел за руль и решил поиграть в догонялки с полицейскими

Сотрудники ГИБДД заметили подозрительный автомобиль сегодня утром, около 07:45, на 1-м Амурском проезде. Во время езды водитель делал опасные маневры, которые угрожали другим участникам дорожного движения. Однако на требования остановиться он не реагировал, а только увеличивал скорость.