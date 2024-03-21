Пьяный омич без прав сел за руль и решил поиграть в догонялки с полицейскими

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Сотрудники ГИБДД заметили подозрительный автомобиль сегодня утром, около 07:45, на 1-м Амурском проезде. Во время езды водитель делал опасные маневры, которые угрожали другим участникам дорожного движения. Однако на требования остановиться он не реагировал, а только увеличивал скорость.
Нарушителя за рулем ВАЗ-2110 удалось поймать на улице Стрельникова. Инспекторы выяснили, что 21-летний водитель не имеет водительских прав. Кроме того, у него имелись явные признаки опьянения, это подтвердили показания алкотектора.
В результате омича доставили в участок, теперь ему грозит административное наказание за управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения без права управления, невыполнение требования об остановке транспорта и также управление транспортом без государственных регистрационных знаков.