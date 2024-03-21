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Нетрезвый омич без прав сел за руль и пытался скрыться от полиции

Пьяный омич без прав сел за руль и решил поиграть в догонялки с полицейскими

21 марта 2024, 08:35
Фото: 1MI

Нетрезвый омич без прав сел за руль и пытался скрыться от полиции

Своими действиями он создавал опасность для других водителей, теперь мужчине грозит административное наказание.

Сотрудники ГИБДД заметили подозрительный автомобиль сегодня утром, около 07:45, на 1-м Амурском проезде. Во время езды водитель делал опасные маневры, которые угрожали другим участникам дорожного движения. Однако на требования остановиться он не реагировал, а только увеличивал скорость.

Нарушителя за рулем ВАЗ-2110 удалось поймать на улице Стрельникова. Инспекторы выяснили, что 21-летний водитель не имеет водительских прав. Кроме того, у него имелись явные признаки опьянения, это подтвердили показания алкотектора.

В результате омича доставили в участок, теперь ему грозит административное наказание за управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения без права управления, невыполнение требования об остановке транспорта и также управление транспортом без государственных регистрационных знаков.

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