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иллюстрация

Штраф и лишение прав. В Омске 33-летний водитель автобуса около 200 раз нарушил ПДД

4 июня 2024, 04:40
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске лишат прав 33-летнего водителя автобуса за регулярный проезд на красный

В полиции уточнили, что инспекторы ДПС заметили, как водитель автобуса ПАЗ проехал на запрещающий сигнал светофора на улице Красный Путь. Это не первый случай, когда его привлекают к ответственности за несоблюдение ПДД. В целом у этого водителя зафиксировано более 200 нарушений.

В пресс-службе омской полиции рассказали, что инспекторы ДПС заметили, как 33-летний водитель автобуса ПАЗ проехал на запрещающий сигнал светофора на улице Красный Путь.

Как оказалось, это не первый случай, когда этого водителя привлекают к ответственности за игнорирование сигналов светофора. В целом у него зафиксировано более 200 нарушений ПДД. В итоге за повторное нарушение омича лишат прав на срок от 4 до 6 месяцев, а также заставят выплатить штраф — 5 тысяч рублей (по части 3 статьи 12.12 КоАП РФ).

Также в полиции уточнили, что с начала года из-за проезда на красный свет зарегистрировано 32 ДТП. В этих авариях 41 человек получил различные травмы. Всего привлечены к ответственности 1369 водителей.

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