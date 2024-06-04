Штраф и лишение прав. В Омске 33-летний водитель автобуса около 200 раз нарушил ПДД

Как оказалось, это не первый случай, когда этого водителя привлекают к ответственности за игнорирование сигналов светофора. В целом у него зафиксировано более 200 нарушений ПДД. В итоге за повторное нарушение омича лишат прав на срок от 4 до 6 месяцев, а также заставят выплатить штраф — 5 тысяч рублей (по части 3 статьи 12.12 КоАП РФ).