Штраф и лишение прав. В Омске 33-летний водитель автобуса около 200 раз нарушил ПДД

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:42
В пресс-службе омской полиции рассказали, что инспекторы ДПС заметили, как 33-летний водитель автобуса ПАЗ проехал на запрещающий сигнал светофора на улице Красный Путь.
Как оказалось, это не первый случай, когда этого водителя привлекают к ответственности за игнорирование сигналов светофора. В целом у него зафиксировано более 200 нарушений ПДД. В итоге за повторное нарушение омича лишат прав на срок от 4 до 6 месяцев, а также заставят выплатить штраф — 5 тысяч рублей (по части 3 статьи 12.12 КоАП РФ).
Также в полиции уточнили, что с начала года из-за проезда на красный свет зарегистрировано 32 ДТП. В этих авариях 41 человек получил различные травмы. Всего привлечены к ответственности 1369 водителей.