Пьяный житель Омской области угнал у приятеля машину и попался полицейским

Более того, вскоре выяснилось, что нетрезвый мужчина передвигался не на своем автомобиле и не имеет права управления транспортом. Оказалось, что он взял машину у приятеля-собутыльника без его разрешения. Это подтвердилось во время общения нарушителя с полицейскими — его друг позвонил в полицию и сообщил об угоне прямо в момент разговора.