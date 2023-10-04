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Published Сегодня, 09:33

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Updated Сегодня, 09:37

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Пьяный житель Омской области угнал у приятеля машину и попался полицейским

4 октября 2023, 09:33
Фото: 1MI
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Об очередном случае пьяной езды сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль, движущийся по кривой траектории, во время службы в селе Азово и попросили водителя остановиться. Во время проверки его документов, поведение мужчины дало основание полагать, что он пьян. Догадки инспекторов подтвердились после прохождения алкотестера, он показал запредельные цифры — 1,947 мг/л.

Более того, вскоре выяснилось, что нетрезвый мужчина передвигался не на своем автомобиле и не имеет права управления транспортом. Оказалось, что он взял машину у приятеля-собутыльника без его разрешения. Это подтвердилось во время общения нарушителя с полицейскими — его друг позвонил в полицию и сообщил об угоне прямо в момент разговора.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ. А за «пьяную» езду в отношении нарушителя возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Азовском районным судом мужчине назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

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Видео: 1MI
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