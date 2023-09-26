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В Омске водитель пренебрег правилами и устроил аварию в час-пик

Авария в час-пик. Омский водитель не уступил дорогу и устроил ДТП на перекрестке

26 сентября 2023, 14:12
Фото: 1MI

В Омске водитель пренебрег правилами и устроил аварию в час-пик

Как сообщили Городу55, ДТП произошло на пересечении улиц 21-я Северная и 2-я Совхозная.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 8:20 — время, когда на дорогах максимальное количество машин, а у водителей — минимальное желание попасть в пробку.

Тем не менее, автомобиль «Lada Largus», за рулем которого находился 64-летний мужчина, столкнулся с «Toyota Carina», под управлением женщины 1981 года рождения. Двигаясь по 21-й Северной со стороны ул. Красный Пахарь, омич не предоставил преимущество иномарке на нерегулируемом перекрестке с улицы 2-я Совхозная.

В результате ДТП женщина-водитель Toyota получила ушибы и обратилась за медицинской помощью, ей назначено амбулаторное лечение.

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