Авария в час-пик. Омский водитель не уступил дорогу и устроил ДТП на перекрестке

Тем не менее, автомобиль «Lada Largus», за рулем которого находился 64-летний мужчина, столкнулся с «Toyota Carina», под управлением женщины 1981 года рождения. Двигаясь по 21-й Северной со стороны ул. Красный Пахарь, омич не предоставил преимущество иномарке на нерегулируемом перекрестке с улицы 2-я Совхозная.