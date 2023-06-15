Омич превысил скорость 194 раза и отправился под арест на 10 суток

В общей сложности, на водителя ВАЗ-21140 сотрудники ГИБДД составили 124 протокола, по которым мировой суд назначил штрафы на сумму 221 800 рублей. Но и здесь омич решил повременить с оплатой, за что и был арестован на 10 суток.