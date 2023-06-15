Омич превысил скорость 194 раза и отправился под арест на 10 суток

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В Омске на 10 суток арестовали 35-летнего любителя быстрой езды. Мужчина превышал скорость 194 раза, штрафы при этом не оплачивал, сообщили сегодня, 15 июня, в региональной Госавтоинспекции.
В общей сложности, на водителя ВАЗ-21140 сотрудники ГИБДД составили 124 протокола, по которым мировой суд назначил штрафы на сумму 221 800 рублей. Но и здесь омич решил повременить с оплатой, за что и был арестован на 10 суток.
«К слову, максимальное превышение скорости, допускаемое водителем ВАЗа, составило более 80 км/ч и это в областном центре, на центральных магистралях. Наказание в виде административного ареста за такие опасные действия на дороге — это не самое страшное, что могло случиться», — добавили в ГИБДД.
Ранее Город55 рассказывал, что омич накопил 133 исполнительных производства на сумму больше 120 тысяч рублей. Несмотря на возможность погасить долг добровольно, мужчина не предпринимал никаких действий и игнорировал повестки судебных приставов. Как итог, автомобиль омича забрали на штрафстоянку.