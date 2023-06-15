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Омич превысил скорость 194 раза и отправился под арест на 10 суток

15 июня 2023, 05:24
Фото: 1MI
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На водителя составили 124 протокола на 221 800 рублей.

В Омске на 10 суток арестовали 35-летнего любителя быстрой езды. Мужчина превышал скорость 194 раза, штрафы при этом не оплачивал, сообщили сегодня, 15 июня, в региональной Госавтоинспекции.

В общей сложности, на водителя ВАЗ-21140 сотрудники ГИБДД составили 124 протокола, по которым мировой суд назначил штрафы на сумму 221 800 рублей. Но и здесь омич решил повременить с оплатой, за что и был арестован на 10 суток.

«К слову, максимальное превышение скорости, допускаемое водителем ВАЗа, составило более 80 км/ч и это в областном центре, на центральных магистралях. Наказание в виде административного ареста за такие опасные действия на дороге — это не самое страшное, что могло случиться», — добавили в ГИБДД.

Ранее Город55 рассказывал, что омич накопил 133 исполнительных производства на сумму больше 120 тысяч рублей. Несмотря на возможность погасить долг добровольно, мужчина не предпринимал никаких действий и игнорировал повестки судебных приставов. Как итог, автомобиль омича забрали на штрафстоянку.

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#Евгений Игишев#Полиция#Госавтоинспекция#ГИБДД#Превышение скорости#Нарушение пдд#Суд#Арест#Происшествия#Омск#Омская область
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