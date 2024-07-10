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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

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Уничтоженный автобус, пожар в суши-баре и суд над главой района. Омск сегодня

10 июля 2024, 15:06
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске сгорел дотла пассажирский автобус №22

Сегодня утром на улице 5-я Кордная вспыхнул пассажирский автобус, следующий по маршруту №22. В момент возгорания в салоне находился 41 человек, все смогли эвакуироваться самостоятельно. До прибытия сотрудников МЧС водитель автобуса пытался потушить пожар при помощи огнетушителей. На месте происшествия работали 8 спасателей и 2 спецмашины.

Сгорел дотла. В Омске на остановке «Промышленная» вспыхнул автобус с пассажирами
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Новость №2. В Омской области мужчина дотла сжег суши-бар

В Черлакском районе Омской области дотла сгорел суши-бар «SUSHI TORI BAR», виновником пожара оказался 50-лений неоднократно судимый местный житель, его причастность удалось установить после просмотра камер видеонаблюдения. Незадолго до инцидента он ужинал в заведении и не оплатил счет, после чего подрался с мужем владелицы бара.

5 млн ущерба. Житель Омской области дотла сжег суши-бар после ссоры с мужем владелицы
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Новость №3. Мировой суд займется делом главы Полтавского района Александра Милашенко

12 июля в Мировом суде Омской области состоится слушание по делу главы Полтавского района Александра Милашенко. Он обвиняется в оставлении места ДТП, чиновнику грозит наказание в виде лишения водительских прав на срок до полутора лет или ареста на 15 суток.

Грозит лишение прав и арест. Делом главы Полтавского района Милашенко займется суд
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