Уничтоженный автобус, пожар в суши-баре и суд над главой района. Омск сегодня

Сегодня утром на улице 5-я Кордная вспыхнул пассажирский автобус, следующий по маршруту №22. В момент возгорания в салоне находился 41 человек, все смогли эвакуироваться самостоятельно. До прибытия сотрудников МЧС водитель автобуса пытался потушить пожар при помощи огнетушителей. На месте происшествия работали 8 спасателей и 2 спецмашины.