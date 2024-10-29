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Награды

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Октябрь
Омское правительство планирует в 2025 году потратить 600 тысяч на букеты и венки
29 октября, 11:02
В канун Дня учителя педагоги Омского района получили награды Минпросвещения РФ
5 октября, 06:00
Сентябрь
Пианист из Омска завоевал серебряную матрешку на фестивале музыки Kustendorf CLASSIC
5 сентября, 07:00
Август
Сотрудники «Газпромнефть-СМ» удостоились наград Министерства энергетики РФ
28 августа, 06:59
Май
Сотрудники ГК «Титан» получили награды в честь Дня химика
Церемонию награждения лучших работников предприятий группы компаний провели в омском музее им. М. А. Врубеля.
24 мая, 07:52
Апрель
Актер омского драмтеатра Оленберг, устроивший ДТП на Ленина, получил почетное звание
22 апреля, 06:12
Март
Владимир Путин наградил омского железнодорожника медалью за многолетнюю работу
Александр Реммеле трудится на должности мастера производственного участка железнодорожной станции «Московка».
15 марта, 06:14
Омским судьям от имени Путина вручили медали «100 лет Верховному суду России»
Медали вручили на заседании Совета судей Омской области.
5 марта, 04:44
Декабрь 2023
В регионе планируют ввести звание Героя Омской области и награждать звездами
15 декабря 2023, 04:05
Владимир Путин наградил жителя Омской области медалью «Золотая звезда»
Награды удостоился гвардии сержант Ильяс Мухамедеев.
9 декабря 2023, 03:54
Губернатор наградил омских чиновников за подготовку и проведение выборов
1 декабря 2023, 06:34
Ноябрь 2023
Виталий Хоценко наградил Андрея Турчака за «служение Омской области»
В числе других награжденных гендиректор «Газпром Межрегионгаза» и член правления «Газпрома».
27 ноября 2023, 09:24

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