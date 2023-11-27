Виталий Хоценко наградил Андрея Турчака за «служение Омской области»

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал 23 ноября два распоряжения о награждениях. В одном документе речь идет о знаке отличия «За служение Омской области» в двух степенях. Знак второй степени «за большие достижения в сфере газификации» получат гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов и член правления ПАО «Газпром» Владимир Марков.
Знаком отличия первой степени Хоценко решил наградить секретаря генерального совета «Единой России» и первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака «за выдающие достижения в государственной и общественной деятельности».
Во втором распоряжении речь идет о медали «За высокие достижения». Ею губернатор наградил главврача КМХЦ и депутата Законодательного собрания Вадима Бережного «за высокую социальную оценку и значимость результатов общественно-политической деятельности».
Отметим, что до недавних пор Вадим Бережной был еще и руководителем регионального отделение «Единой России». На прошлой неделе Хоценко сменил его в этом качестве.